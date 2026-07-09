لوك صيفي.. بوسي تثير الجدل بصورها

شاركت الفنانة بوسي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

تفاصيل إطلالة بوسي

وظهرت بوسي، مرتديه بنطال جينز واسع ذا تصميم عصري مع توب باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت بوسي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد بوسي، في المكياج على اللون الاسود ليبرز جمال أنوثتها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة بوسي