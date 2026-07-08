احترس هذا المشروب يسبب الصداع وخلل كهرباء القلب

تعد القهوة من اشهر المشروبات الشعبية في العالم التى تمتلك فوائد صحية خارقة ولكن عندما يتم الإكثار منها أو تناولها عدة مرات يوميا فإنها تهدد الجسم لمخاطر عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع webmd نكشف لكم علاقة القهوة ببعض المشكلات الصحية وفي مقدمتها الصداع.

يسبب الصداع



إذا كنت تتناول الكافيين يوميًا، سواءً كان ذلك على شكل حبوب أو ألواح طاقة أو فنجان قهوة، فإن جسمك يعتاد عليه وعندها، قد تُصاب بصداع ارتدادي عند التوقف عن تناول جرعتك اليومية وقد يزداد الأمر سوءًا إذا توقفت عن تناول الكافيين تمامًا وبسرعة ستشعر بتحسن في رأسك إذا قللت من تناول الكافيين تدريجيًا

يزيد التبول



الكافيين مُدرّ للبول ، مما يعني أنه قد يزيد من التبول ودخول الحمام ، حوالي 300 ملليحرام من الكافيين، أي ما يعادل ثلاثة أكواب من القهوة، كافية لذلك إذا لم تكن معتادًا عليه.

يكون فقدان الماء طفيفًا، ومن غير المرجح أن يُسبب الجفاف طالما أنك تتمتع بصحة جيدة مع العلم أنه قد يتلاشى تأثير الكافيين المُدرّ للبول إذا استمريت في تناول نفس الجرعة اليومية المعتادة، وذلك بسبب اكتساب الجسم مناعة ضده.

معدل ضربات القلب

الكافيين منبه، وقد يزيد من سرعة نبضات القلب قليلاً عند الاستيقاظ و لا يمثل هذا مشكلة لمعظم الناس لكن في حال تناول كمية كبيرة من الكافيين أو كنت شديد الحساسية له، فقد يرتفع نبضك بشكل ملحوظ أو يبقى مرتفعاً لفترة طويلة وقد تشعر أيضاً بأن قلبك ينبض بإيقاع غير منتظم، يُعرف أحياناً بخفقان القلب ويصفه البعض بأنه أشبه بتوقف القلب للحظة