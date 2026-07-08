إسرائيل في حالة تأهب قصوى.. وتقديرات تستبعد اندلاع حرب شاملة مع إيران

رفعت إسرائيل مستوى التأهب الأمني مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تقديرات رسمية تشير إلى أن التصعيد الحالي لن يتطور إلى حرب إقليمية شاملة، على الأقل في المرحلة الراهنة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن التقييم الإسرائيلي يرى أن واشنطن تركز حاليًا على الضغط الاقتصادي ضد طهران أكثر من الانخراط في حرب واسعة، مع الأخذ في الاعتبار الحسابات السياسية المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وأكد مسئول إسرائيلي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ما زالت متمسكة بموقفها تجاه إيران، مشيرًا إلى أن "الضغط الاقتصادي هو العامل الأكثر تأثيرًا في المرحلة الحالية".