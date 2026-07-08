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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل البشاميل بدون فرن.. وصفة سهلة وكريمية بخطوات بسيطة

بشاميل
بشاميل
أسماء عبد الحفيظ

يُعد البشاميل من أشهر الصلصات المستخدمة في العديد من الأطباق، مثل المكرونة بالبشاميل والخضروات والدجاج. ويعتقد البعض أن تحضيره يحتاج إلى إدخاله الفرن، لكن الحقيقة أن طريقة عمل البشاميل بدون فرن سهلة للغاية، ويمكن إعدادها على البوتاجاز في دقائق قليلة للحصول على قوام كريمي ناعم وطعم غني، للشيف رباب العمدة.

مكونات البشاميل بدون فرن

لتحضير صلصة البشاميل ستحتاجين إلى:

  • 4 ملاعق كبيرة زبدة.
  • 4 ملاعق كبيرة دقيق.
  • 4 أكواب حليب دافئ.
  • نصف ملعقة صغيرة ملح.
  • ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
  • رشة جوزة الطيب (اختياري).
  • نصف كوب جبنة شيدر أو موزاريلا مبشورة (اختياري لمذاق أغنى).

طريقة عمل البشاميل بدون فرن

  1. ضعي الزبدة في قدر على نار متوسطة حتى تذوب.
  2. أضيفي الدقيق وقلبيه لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى يختفي طعمه النيئ دون أن يتغير لونه.
  3. أضيفي الحليب الدافئ تدريجيًا مع التقليب المستمر باستخدام مضرب يدوي حتى لا تتكون كتل.
  4. استمري في التقليب حتى يبدأ الخليط في التماسك ويصبح قوامه كريميًا.
  5. أضيفي الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب، ثم قلبي جيدًا.
  6. إذا رغبتِ في بشاميل أكثر غنى، أضيفي الجبن المبشور واتركيه يذوب تمامًا.
  7. ارفعي القدر عن النار، وأصبح البشاميل جاهزًا للاستخدام مباشرة.

أسرار نجاح البشاميل

  • استخدمي الحليب الدافئ وليس البارد.
  • أضيفي الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر.
  • لا تتركي الدقيق يحترق حتى لا يتغير لون الصلصة.
  • إذا أصبح القوام سميكًا جدًا، أضيفي قليلًا من الحليب.
  • للحصول على قوام أكثر نعومة، يمكن تصفية البشاميل بمصفاة بعد الانتهاء.

استخدامات البشاميل

يمكن استخدام البشاميل في العديد من الوصفات، مثل:

  • المكرونة بالبشاميل.
  • صينية البطاطس بالدجاج.
  • الجلاش الحادق.
  • اللازانيا.
  • صواني الخضروات المشكلة.
  • الكريب الحادق.

القيمة الغذائية للبشاميل

يحتوي البشاميل على الكالسيوم والبروتين بفضل الحليب، كما يوفر طاقة من الزبدة والدقيق، لكن يُفضل تناوله باعتدال لأنه يحتوي على نسبة من الدهون والسعرات الحرارية، خاصة عند إضافة الجبن.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة

يمكن الاحتفاظ بالبشاميل في الثلاجة لمدة يومين داخل وعاء محكم الغلق، وعند استخدامه مرة أخرى يُسخن على نار هادئة مع إضافة قليل من الحليب لاستعادة قوامه الكريمي.

وبهذه الطريقة يمكنك تحضير البشاميل بدون فرن بسهولة في المنزل، واستخدامه في مختلف الأطباق ليمنحها مذاقًا غنيًا وقوامًا شهيًا.

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