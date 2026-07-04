قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي مهنئا منتخب مصر : التصميم على الفوز يحقق الإنجازات
مسيرة الإنجاز والفخر.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ16 بكأس العالم
أحمد عبد الباسط: مبروك لمصر.. الفراعنة يصنعون التاريخ
تزيد احتمالية حدوث «طقس متطرف».. الأمم المتحدة تتوقع اشتداد ظاهرة النينو
مشاهد جديدة توثق لحظات الذعر إثر إطلاق نار داخل مجمع تجاري بولاية ميشيجان
متورطة في تفجير موناكو.. الإنتربول يدرح مواطنة أوكرانية على قائمة النشرة الحمراء
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم 2026
سعر الذهب الآن في مصر
كيفية تشغيل البطاقة التموينية الموقوفة من جديد وأسباب المخالفات
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب غدًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 بكأس العالم بالفوز على أستراليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج العقرب حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026 .. الصبر يحسم الخلافات

برج العقرب حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026 .. الصبر يحسم الخلافات
برج العقرب حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026 .. الصبر يحسم الخلافات
أسماء عبد الحفيظ

برج العقرب حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026 (23 أكتوبر – 21 نوفمبر) يحمل اليوم لمواليد برج العقرب بعض المواقف التي تتطلب قدرًا كبيرًا من الهدوء والحكمة، خاصة في العلاقات الأسرية والعاطفية. وقد تظهر خلافات بسيطة حول الأمور المالية أو المسؤوليات المشتركة، لكن التعامل بعقلانية سيحولها إلى فرصة لتعزيز الثقة والتفاهم. لا تسمح للانفعال بأن يقود قراراتك، فالصبر سيكون مفتاح النجاح اليوم.

نصيحة برج العقرب

تجنب التسرع في إصدار الأحكام، واستمع جيدًا إلى وجهة نظر الآخرين قبل الرد. الحوار الهادئ سيجنبك الكثير من المشكلات.

برج العقرب حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026

تشير التوقعات الفلكية إلى أن اليوم قد يشهد بعض التوتر في التعامل مع أفراد الأسرة أو الشريك بسبب مسائل مالية أو اختلاف في وجهات النظر. لا تجعل الأمور الصغيرة تتحول إلى خلافات كبيرة، وحاول التركيز على الحلول بدلًا من البحث عن الأخطاء. كما أن اليوم مناسب لإعادة ترتيب أولوياتك وإنهاء بعض الملفات المؤجلة.

صفات برج العقرب

يعرف مواليد برج العقرب بقوة الشخصية والإصرار والقدرة على مواجهة التحديات مهما كانت صعوبتها. يتمتعون بذكاء حاد وحدس قوي يساعدهم على قراءة الأشخاص والمواقف بدقة، كما أنهم أوفياء لمن يحبون ولا يتخلون عن المقربين منهم بسهولة. ورغم هدوئهم الظاهر، فإنهم يخفون مشاعر عميقة ولا يمنحون ثقتهم للآخرين إلا بعد وقت طويل.

مشاهير برج العقرب

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمي، والفنانة منى زكي وسمية الخشاب، والممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، والمغنية العالمية كاتي بيري، والنجم ريان جوسلينج، وهم من الشخصيات التي اشتهرت بالطموح والإبداع والقدرة على تحقيق نجاحات استثنائية.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تواجه بعض الضغوط في بيئة العمل نتيجة تراكم المسؤوليات أو اختلاف وجهات النظر مع أحد الزملاء، لكن قدرتك على التركيز ستساعدك على تجاوز هذه المرحلة. لا تدخل في صراعات جانبية، ووجه طاقتك نحو إنجاز المهام المطلوبة، فقد تحصل على فرصة لإثبات كفاءتك خلال الفترة المقبلة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العلاقة مع الشريك تحتاج إلى مزيد من الصبر والتفاهم، خاصة إذا كانت هناك خلافات قديمة لم تُحسم بعد. بادر بالحوار، ولا تجعل العناد يفسد الأجواء. أما إذا كنت أعزب، فقد يكون اليوم مناسبًا للتقرب من شخص يثير اهتمامك، لكن امنحه الوقت الكافي للتعرف إليك.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي

احرص على تخفيف الضغوط النفسية، ولا تسمح للتوتر بالتأثير في صحتك. ممارسة المشي أو أي نشاط رياضي خفيف، إلى جانب تنظيم مواعيد النوم والاهتمام بالغذاء الصحي، ستساعدك على استعادة نشاطك وحيويتك.

برج العقرب وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة تحمل لمواليد برج العقرب تطورات إيجابية على الصعيد المهني، وقد تنجح في تحقيق هدف طال انتظاره بفضل اجتهادك وإصرارك. كما تشهد حياتك العاطفية استقرارًا ملحوظًا إذا منحت الشريك مساحة للحوار والثقة. وعلى الصعيد المالي، تبدو الفرص واعدة لتحسين دخلك أو استثمار مهاراتك في مشروع جديد، لذلك واصل العمل بثقة ولا تتردد في استغلال الفرص المناسبة.

برج العقرب حظك اليوم حظك اليوم السبت برج العقرب حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026 نصيحة برج العقرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

التموين

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)

الإنتربول يلاحق أوكرانية بتهمة تفجير استهدف رجل أعمال في موناكو

وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية

لبنان يدين التفجير الإرهابي في دمشق.. ويؤكد تضامنه مع سوريا

إطلاق نار داخل مركز "فيرلين تاون سنتر"

قتيلان ومصاب في إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية ميشيجان الأمريكية

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. الدبلوماسية مفتاح نجاحك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد