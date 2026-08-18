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تفاوت بأسعار السلع الغذائية اليوم.. تراجع للمكرونة والعدس وارتفاعات في الدقيق والسكر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاوت بأسعار السلع الغذائية اليوم.. تراجع للمكرونة والعدس وارتفاعات في الدقيق والسكر

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية
علياء فوزى

شهدت أسواق السلع الغذائية والأساسية في مصر حركة تحركات متباينة في أسعارها خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، بحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية. 

وتحركت أسعار البقوليات والسلع الجافة بين الارتفاع والانخفاض، بينما استقرت أسعار زيوت الطعام والمواد التموينية.

انخفاضات ملحوظة في المكرونة والعدس

حقق سعر المكرونة المعبأة (400 جرام) تراجعا كبير في تعاملات اليوم، إذ هبط متوسط سعر العبوة بقيمة 6.19 جنيهًا بانخفاض حادة بلغ 22.03%، لتباع بسعر 21.91 جنيهن في حين سجل الكيلو المعبأ منها زيادة طفيفة بقيمة 35 قرشًا ليصل إلى 28.45 جنيه..


انخفض متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (صحيح) بمقدار 4.74 جنيضه  بنسبة تراجع 6.84% ليتداول في الأسواق بسعر 64.56 جنيه، بينما استقرت بعض الأصناف الفاخرة المعبأة عند سقف 69 جنيهًا للكيلو.

زيادات جديدة تشمل الدقيق والفول والسكر

 شهد سعر الدقيق المعبأ أعلى نسبة ارتفاع يومية بين السلع الأساسية المعبأة، متصاعدًا بمقدار 2.15 جنيه للكيلو بزيادة8.51%، ليستقر متوسط سعره عند 27.40 جنيه.
واصل سعر السكر المعبأ مساره الصاعد بزيادة قدرها 2.17 جنيه بنسبة 6.37%، ليتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 35.56 جنيه و36.92 جنيه وبمتوسط 36.22 جنيه.
ارتفع سعر كيلو الفول المعبأ بقيمة 1.49 جنيه بنسبة 2.40%، ليستقر متوسط سعره في منافذ البيع والأسواق عند63.58 جنيه.

استقرار نسبي للأرز والزيوت

سجل سعر الأرز المعبأ تغيرًا طفيفًا للغاية بزيادة بلغت 6 قروش فقط بنسبة 0.17%، ليتداول عند متوسط 34.75 جنيه للكيلو، يتراوح بين أدنى سعر عند 31.72 جنيه وأعلى سعر للماركات الفاخرة عند 38.28 جنيه.
 

تخطي زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) حاجز الـ 100 جنيه للتر، مسجلاً ارتفاعًا بقيمة تتراوح بين 56 و89 قرشًا بنسبة ارتفاع بلغت 0.89%، ليتداول متوسط سعر اللتر بين 100.15 و100.48 جنيه.

أسواق السلع الغذائية سعر كيلو العدس سعر الدقيق سعر السكر سعر الأرز

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