ارتفاع البيض والسكر.. إلى أين وصلت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم بالأسواق؟

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، تحركات متباينة، مع انخفاض أسعار عدد من السلع وفي مقدمتها المكرونة والعدس والزيوت والشاي، مقابل ارتفاع أسعار سلع أخرى، أبرزها البيض والسكر والدقيق.

أسعار السلع الغذائية التي انخفضت اليوم

سجل الأرز المعبأ انخفاضًا قدره 36 قرشًا، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 34.66 جنيه.

وتراجعت أسعار الفول المعبأ بمقدار جنيهين و46 قرشًا، ليسجل متوسط سعر الكيلو 61.40 جنيه.

وانخفض سعر زيت عباد الشمس بمقدار 3 جنيهات و25 قرشًا، ليسجل متوسط سعر اللتر 98.09 جنيه.

وسجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام انخفاضًا كبيرًا بلغ 4 جنيهات و45 قرشًا، ليصل متوسط سعر العبوة إلى 23.36 جنيه.

وتراجع سعر العدس المعبأ الصحيح بمقدار 3 جنيهات و28 قرشًا، ليسجل متوسط سعر الكيلو 67.67 جنيه.

كما انخفض سعر العدس المعبأ الصحيح وفقًا للبيان الآخير بمقدار 8 جنيهات و51 قرشًا، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 62.44 جنيه.

وسجلت المكرونة السائبة انخفاضًا قدره 88 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر الكيلو 25.80 جنيه.

وتراجع الفول المعبأ المجروش بمقدار جنيه و93 قرشًا، ليسجل متوسط سعر الكيلو 61.48 جنيه.

وانخفض سعر كرتونة البيض البلدي بمقدار جنيه و65 قرشًا، ليصل متوسط السعر إلى 123.46 جنيه.

كما تراجع سعر شاي العروسة وزن 40 جرامًا بمقدار 15 قرشًا، ليسجل 10.98 جنيه للعبوة.

وسجل شاي ليبتون وزن 40 جرامًا انخفاضًا قدره 8 قروش، ليصل إلى 12.81 جنيه للعبوة.

وتراجع سعر العدس الأصفر المعبأ بمقدار جنيهين و84 قرشًا، ليسجل متوسط سعر الكيلو 66.51 جنيه.

كما انخفض زيت الذرة بمقدار جنيه و75 قرشًا، ليصل متوسط سعر اللتر إلى 118.84 جنيه.

وسجل سعر الشاي انخفاضًا قدره جنيهين و79 قرشًا للكيلو، ليبلغ متوسط السعر 238.60 جنيه.

أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر الدقيق المعبأ بمقدار 23 قرشًا، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 25.98 جنيه.

كما زاد سعر السكر المعبأ بمقدار 56 قرشًا، ليسجل متوسط سعر الكيلو 35.13 جنيه.

وسجلت المكرونة المعبأة وزن كيلو ارتفاعًا قدره 13 قرشًا، ليصل متوسط السعر إلى 27.94 جنيه.

وارتفع سعر كرتونة البيض بمقدار 3 جنيهات و97 قرشًا، ليسجل متوسط السعر 108.53 جنيه.

كما زاد سعر البيضة البيضاء بمقدار 21 قرشًا، ليصل متوسط سعرها إلى 4.44 جنيه.

وارتفع سعر البيضة الحمراء بمقدار 17 قرشًا، ليسجل 4.52 جنيه للبيضة.