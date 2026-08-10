قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع البيض والسكر.. إلى أين وصلت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم بالأسواق؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الاثنين في الأسواق
أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الاثنين في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، تحركات متباينة، مع انخفاض أسعار عدد من السلع وفي مقدمتها المكرونة والعدس والزيوت والشاي، مقابل ارتفاع أسعار سلع أخرى، أبرزها البيض والسكر والدقيق.

أسعار السلع الغذائية التي انخفضت اليوم

سجل الأرز المعبأ انخفاضًا قدره 36 قرشًا، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 34.66 جنيه.

وتراجعت أسعار الفول المعبأ بمقدار جنيهين و46 قرشًا، ليسجل متوسط سعر الكيلو 61.40 جنيه.

وانخفض سعر زيت عباد الشمس بمقدار 3 جنيهات و25 قرشًا، ليسجل متوسط سعر اللتر 98.09 جنيه.

أفضل البقوليات لتقوية العظام

وسجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام انخفاضًا كبيرًا بلغ 4 جنيهات و45 قرشًا، ليصل متوسط سعر العبوة إلى 23.36 جنيه.

وتراجع سعر العدس المعبأ الصحيح بمقدار 3 جنيهات و28 قرشًا، ليسجل متوسط سعر الكيلو 67.67 جنيه.

كما انخفض سعر العدس المعبأ الصحيح وفقًا للبيان الآخير بمقدار 8 جنيهات و51 قرشًا، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 62.44 جنيه.

البقوليات

وسجلت المكرونة السائبة انخفاضًا قدره 88 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر الكيلو 25.80 جنيه.

وتراجع الفول المعبأ المجروش بمقدار جنيه و93 قرشًا، ليسجل متوسط سعر الكيلو 61.48 جنيه.

وانخفض سعر كرتونة البيض البلدي بمقدار جنيه و65 قرشًا، ليصل متوسط السعر إلى 123.46 جنيه.

كما تراجع سعر شاي العروسة وزن 40 جرامًا بمقدار 15 قرشًا، ليسجل 10.98 جنيه للعبوة.

وسجل شاي ليبتون وزن 40 جرامًا انخفاضًا قدره 8 قروش، ليصل إلى 12.81 جنيه للعبوة.

وتراجع سعر العدس الأصفر المعبأ بمقدار جنيهين و84 قرشًا، ليسجل متوسط سعر الكيلو 66.51 جنيه.

كما انخفض زيت الذرة بمقدار جنيه و75 قرشًا، ليصل متوسط سعر اللتر إلى 118.84 جنيه.

وسجل سعر الشاي انخفاضًا قدره جنيهين و79 قرشًا للكيلو، ليبلغ متوسط السعر 238.60 جنيه.

أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر الدقيق المعبأ بمقدار 23 قرشًا، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 25.98 جنيه.

كما زاد سعر السكر المعبأ بمقدار 56 قرشًا، ليسجل متوسط سعر الكيلو 35.13 جنيه.

وسجلت المكرونة المعبأة وزن كيلو ارتفاعًا قدره 13 قرشًا، ليصل متوسط السعر إلى 27.94 جنيه.

وارتفع سعر كرتونة البيض بمقدار 3 جنيهات و97 قرشًا، ليسجل متوسط السعر 108.53 جنيه.

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

كما زاد سعر البيضة البيضاء بمقدار 21 قرشًا، ليصل متوسط سعرها إلى 4.44 جنيه.

وارتفع سعر البيضة الحمراء بمقدار 17 قرشًا، ليسجل 4.52 جنيه للبيضة.

أسعار السلع اليوم أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق سعر كرتونة البيض اليوم سعر كيلو السكر اليوم سعر زيوت الطعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

نياحة الأنبا يوحنا

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات صلاة تجنيز الأنبا يوحنا في الولايات المتحدة

نياحة الأنبا يوحنا

نصف قرن في الرهبنة والخدمة.. البابا تواضروس والمجمع المقدس يودعون الأنبا يوحنا

البطلة المصرية أسيل أسامة

رئيسة القومي للمرأة تهنئ أسيل أسامة بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد