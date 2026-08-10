مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين على طريق الأدبية في السويس

شهد طريق الأدبية بمحافظة السويس اليوم حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أمام شركة الكهرباء، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بإصابات خطيرة وسط استنفار من الأجهزة الأمنية والإسعافية للتعامل مع الحادث

تفاصيل حادث طريق الأدبية في السويس

تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة السويس بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أمام شركة الكهرباء بطريق الأدبية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين والتعامل مع الحالة

أسفر الحادث عن وفاة أحد الأشخاص في موقع التصادم، بينما تعرض شخص آخر لإصابات خطيرة، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مجمع السويس الطبي، فيما جرى نقل المصاب إلى قسم الطوارئ بالمجمع لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

الأجهزة الأمنية تفحص أسباب الحادث

ووجه اللواء محمد حبشي، مدير أمن السويس، بانتقال القيادات الأمنية والمرورية إلى موقع التصادم، لإجراء المعاينات اللازمة ورفع آثار الحادث، مع العمل على الوقوف على ملابساته وأسبابه

وتم إخطار جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تواصل الأجهزة المعنية إجراءاتها للوقوف على تفاصيل الحادث