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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تظهر بعد قليل .. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

يعلن بعد قليل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 ، حيث يمكن الاطلاع عليها عبر موقع التنسيق.

يترقب طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026، اليوم، إعلان الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

ومن المقرر إعلان هذه النتائج خلال مؤتمر صحفي يحضره الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق، وعدد من الصحفيين والإعلاميين المتخصصين في شؤون التعليم العالي بمختلف وسائل الإعلام.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٥-٨-٢٠٢٦ وحتى يوم الأحد الموافق ٩-٨-٢٠٢٦ وفقًا للحد الأدنى.

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