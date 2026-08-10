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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مؤتمر تنسيق الجامعات 2026.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تترقب آلاف الأسر وطلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، في خطوة مهمة تحدد ملامح المرحلة المقبلة أمام الطلاب، سواء من تم ترشيحهم للكليات المختلفة أو الطلاب المنتظر انتقالهم إلى المرحلة الثانية وفقًا لما رصده برنامج صباح الخير يا مصر.

مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة، بقاعة الشيخ القاسمي بالدور الخامس، للإعلان رسميًا عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يكشف المؤتمر عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المختلفة، إلى جانب إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية، والجدول الزمني لتسجيل الرغبات، فضلًا عن الكليات والمعاهد التي ستظل بها أماكن متاحة أمام طلاب المرحلة الثانية.

91 ألف طالب يسجلون رغباتهم

وكان مكتب التنسيق الإلكتروني قد أغلق باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى، بعد انتهاء الفترة المحددة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم وتعديلها، مع اعتماد آخر تعديل أجراه الطالب على موقع التنسيق قبل غلق باب التسجيل.

وبحسب آخر إحصائية معلنة، سجل نحو 91 ألف طالب وطالبة رغباتهم ضمن المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى

جاء الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الأولى هذا العام وفقًا للشعب الدراسية كالتالي:

الشعبة العلمية «علوم»: 292 درجة بنسبة 91.25%

الشعبة العلمية «رياضيات»: 275.5 درجة بنسبة 86.09%

الشعبة الأدبية: 229 درجة بنسبة 71.56%

وتعد هذه الأرقام نقطة البداية لتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفقًا لمجاميعهم ورغباتهم والقواعد المعتمدة في أعمال التنسيق.

ماذا سيعلن مؤتمر التنسيق؟

لا يقتصر المؤتمر الصحفي على إعلان نتيجة المرحلة الأولى فقط، بل يتضمن عددًا من التفاصيل التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور، أبرزها:

الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد في المرحلة الأولى

إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية

تحديد موعد فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية

إعلان الكليات والمعاهد التي تتوافر بها أماكن شاغرة

توضيح الإجراءات والخطوات المطلوبة أمام الطلاب خلال المرحلة المقبلة

المرحلة الثانية.. الخطوة المقبلة للطلاب

بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى، تبدأ وزارة التعليم العالي في الاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية من التنسيق، والتي تمثل الفرصة التالية للطلاب الحاصلين على مجاميع تقع ضمن الحدود التي سيتم الإعلان عنها.

ويستطيع الطلاب خلال المرحلة الثانية تسجيل رغباتهم إلكترونيًا واختيار الكليات والمعاهد المتاحة لهم وفقًا للمجموع والشعبة الدراسية، مع إمكانية ترتيب الرغبات بما يتناسب مع القواعد الجغرافية وقواعد التوزيع المعمول بها في التنسيق.

ترقب واسع بين الطلاب وأولياء الأمور

وتتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وأسرهم إلى المؤتمر الصحفي المرتقب، خاصة مع أهمية نتيجة المرحلة الأولى في تحديد مستقبل آلاف الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

فبالنسبة للطلاب الذين تم تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى، سيكون الإعلان عن الحدود الدنيا بمثابة تحديد للكليات التي تم ترشيحهم إليها، بينما ينتظر طلاب المرحلة الثانية معرفة الحد الأدنى الخاص بهم وموعد بدء تسجيل الرغبات والكليات المتاحة أمامهم.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات التالية لإعلان النتيجة اهتمامًا واسعًا من الطلاب بمراجعة نتائجهم والاستعداد للمرحلة الجديدة من أعمال تنسيق الجامعات 2026، في ظل استمرار إجراءات القبول الإلكتروني للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة للعام الجامعي الجديد.

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