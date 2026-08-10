من أولها.. عصام عبدالفتاح يظهر العين الحمرا ويوقف 6 حكام بسبب التأخير والوزن الزائد

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة عن قرارات صارمة اتخذها عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى المعسكر التدريبي لقضاة الملاعب استعدادا لإدارة منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب انطلاق منافسات بطولة الدوري الجديد يوم 21 أغسطس الجاري.

ويتواجد محمود عاشور الحكم الدولي ضمن أعضاء لجنة الحكام الجديدة التى يترأسها عصام عبدالفتاح رفقة خبير التحكيم جمال الغندور ووجيه أحمد نائيب رئيس اللجنة.

قالت المصادر أنه تم إيقاف 6 حكام فى المعسكر التدريبي الخاص بالدوري الممتاز.

تابعت المصادر: عصام عبد الفتاح قرر إيقاف حكمين لمدة شهر بدءًا من انطلاق مسابقة الدوري بسبب تأخرهما عن التمرين الصباحي بمعسكر الإعداد.

أضافت المصادر: عصام عبدالفتاح قرر أيضا إيقاف 4 حكام بسبب اكتشاف زيادة الأوزان فى المعسكر التدريبي.

واصلت المصادر: رباعي الحكام الذين تم إيقافهم بسبب زيادة الأوزان ستكون لهم فرصة أخرى بعد نزول أوزانهم والعودة مجددا للمشاركة فى معسكرات الحكام.

كان عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة أكد عقب صدور قرار توليه المهمة أن أولوياته خلال المرحلة الحالية تتمثل في حسم الملفات العاجلة الخاصة بمنظومة التحكيم، والانتهاء من إعداد الرؤية الفنية والإدارية للجنة الحكام، ووضع التشكيل الجديد للجنة تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتماده خلال الاجتماع المقبل، حتى تبدأ اللجنة مباشرة مهامها استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

وأوضح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عمل شاملة تهدف إلى تطوير الأداء التحكيمي، ورفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، وتعزيز برامج التأهيل والتقييم، بالإضافة إلى العمل على تحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية في إدارة المسابقات.

وشدد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة على أن النهوض بالتحكيم المصري لن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي والالتزام والانضباط والتعاون بين جميع عناصر المنظومة.