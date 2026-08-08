خالد الغندور بقائمة الحكام الدولية.. عصام عبدالفتاح يكشف الحقيقة| خاص

رد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة على الأنباء التى تواترت حول ترشيح الحكم خالد الغندور بديلا عن محمود عاشور فى قائمة الحكام الدولية.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب انطلاق منافسات بطولة الدوري الجديد يوم 21 أغسطس الجاري.

ويتواجد محمود عاشور الحكم الدولي ضمن أعضاء لجنة الحكام الجديدة التى يترأسها عصام عبدالفتاح رفقة خبير التحكيم جمال الغندور ووجيه أحمد نائيب رئيس اللجنة.

قال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد عما تردد حول كون خالد الغندور هو الأقرب للدخول مكان محمود عاشور فى قائمة الحكام الدولية: واللهي لم نتحدث فى القائمة الدولية على الإطلاق ولا أعلم أي شئ بهذا الشأن.

أضاف عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة: ينصب تركيزنا فى الوقت الراهن على معسكرات الحكام التدريبية من أجل تأهيل قضاة الملاعب وإعدادهم بشكل جيد لإدارة مباريات الدورى الجديد وبقية المسابقات.

شدد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة على أن قائمة الحكام الدولية وترشيحات الحكام لم يأتي وقتها ولم يتم مناقشتها على الإطلاق خلال جلسات لجنة الحكام فى الآونة الأخيرة.

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة أن أولوياته خلال المرحلة الحالية تتمثل في حسم الملفات العاجلة الخاصة بمنظومة التحكيم، والانتهاء من إعداد الرؤية الفنية والإدارية للجنة الحكام، ووضع التشكيل الجديد للجنة تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتماده خلال الاجتماع المقبل، حتى تبدأ اللجنة مباشرة مهامها استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

وأوضح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عمل شاملة تهدف إلى تطوير الأداء التحكيمي، ورفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، وتعزيز برامج التأهيل والتقييم، بالإضافة إلى العمل على تحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية في إدارة المسابقات.

وشدد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة على أن النهوض بالتحكيم المصري لن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي والالتزام والانضباط والتعاون بين جميع عناصر المنظومة.