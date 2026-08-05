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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد بيان الأهلي .. عصام عبدالفتاح يحظر الظهور الإعلامي على الحكام وأعضاء اللجنة

عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
محمد سمير

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أول قرارات عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقب توليه المسؤولية، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثاره بيان النادي الأهلي الأخير بشأن منظومة التحكيم.

وقال حتحوت، خلال برنامجه “مودرن سبورتس”، إن عصام عبد الفتاح وجّه تحذيرًا واضحًا إلى جميع الحكام وأعضاء لجنة الحكام، بعدم الظهور في وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بالأندية أو الرد على البيانات الرسمية الصادرة عنها.

وأوضح أن القرار جاء بعد البيان الذي أصدره النادي الأهلي، والذي تضمن انتقادات للجنة الحكام الجديدة وبعض التعيينات التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرًا.

وأضاف حتحوت أن رئيس لجنة الحكام يسعى منذ بداية عمله إلى تجنب أي صدام مع الأندية أو إثارة أزمات جديدة، لذلك شدد على ضرورة التزام جميع الحكام وأعضاء اللجنة بعدم الحديث إعلاميًا بشأن أي ملفات تخص التحكيم أو الرد على الانتقادات، حفاظًا على استقرار المنظومة خلال المرحلة المقبلة.

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