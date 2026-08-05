رعب في البنتاجون.. الحرب مع إيران تستنزف أخطر أسلحة الجيش الأمريكي بعيدة المدى

أفاد ثلاثة أشخاص مطلعين على البيانات أن الجيش الأمريكي استهلك جزءاً كبيراً من مخزونه العالمي من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال حربه التي استمرت خمسة أشهر مع إيران ، مما أثار مخاوف بشأن جاهزية الجيش للصراعات المستقبلية.

تُعدّ هذه الصواريخ في الأساس أسلحة أرض-أرض تابعة للجيش، والمعروفة باسم أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) وصواريخ الضربات الدقيقة (PrSM). وقد استخدمت الولايات المتحدة "جميع" هذه الأسلحة تقريبًا، وفقًا لمصدرين.

لم يتم الإبلاغ سابقاً عن مدى نفاد مخزون الجيش من صواريخ ATACMS وصواريخ الضربات الدقيقة.

وتُعدّ الذخائر بعيدة المدى، التي تتجاوز تكلفة الواحدة منها مليون دولار، جزءًا هامًا من ترسانة الجيش، إذ تُمكّن من شنّ ضربات دقيقة من مسافة آمنة.

وقد لعبت صواريخ أتاكمس الأمريكية دورًا محوريًا في الحرب الأوكرانية ، حيث سمحت للقوات الأوكرانية بمهاجمة أهداف داخل روسيا، أما صاروخ بريسم فهو جيل أحدث وأكثر تطورًا سيحلّ محلّ صواريخ أتاكمس، التي يتميّز مداها بقصر المدى.

إن التراجع الكبير في الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى يعني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على مهام القصف المأهولة الأكثر خطورة إذا أعاد شن هجمات واسعة النطاق على إيران.

امتنعت المصادر عن الإفصاح عن عدد الذخائر المتبقية لدى الولايات المتحدة من كل نوع.

وشنّ ترامب الحرب على إيران بالاشتراك مع إسرائيل في فبراير، متوقعاً أن الصراع سيستمر لفترة قصيرة.

لكن مع استمرار الحرب، أعرب الأشخاص الثلاثة المطلعون على الأمر عن قلقهم من أن انخفاض إمدادات الصواريخ قد يحد من قدرة الولايات المتحدة على ردع الخصوم، بما في ذلك روسيا والصين.

قال مصدر رابع مطلع على الأمر إنه على الرغم من الاستخدام المكثف للأسلحة الدقيقة، فإن الولايات المتحدة قادرة على إعادة التموين.

وأضاف المصدر أن القيادة المركزية - التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط - تمكنت من إعادة التزود بالذخيرة من الإمدادات العسكرية الأمريكية حول العالم.

ورداً على طلب التعليق على بيانات المخزون، أصدر البيت الأبيض بياناً من ترامب، قال فيه إن الولايات المتحدة لديها "ذخائر أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم" و"أكثر بكثير مما نحتاج إليه".

وقال ترامب: "إن شركاتنا الدفاعية، في هذه اللحظة، تصنع ذخائر أكثر مما صنعته من قبل، بالإضافة إلى توسيع مصانعها ومعداتها بمستويات قياسية".

يتفق المحللون على أن بعض الذخائر، بما في ذلك قذائف المدفعية وأنواع عديدة من الصواريخ، يتم إنتاجها بمستويات قياسية، لكنهم يحذرون من أن الإمدادات قد لا تكفي لتلبية احتياجات حرب طويلة الأمد.

لم ترد شركة لوكهيد مارتن، المصنّعة لأنظمة ATACMS وPrSM، بالإضافة إلى نظام THAAD المضاد للصواريخ الباليستية، على الفور على أسئلة حول تصريحات ترامب أو مستويات الإمداد.

كما لم ترد شركة رايثيون، المصنّعة لصواريخ توماهوك وصواريخ باتريوت الاعتراضية، وهما سلاحان أمريكيان مهمان، على الفور أيضاً.

رداً على طلب للتعليق، قال المتحدث الرسمي باسم البنتاجون، شون بارنيل: "إن الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم، ويمتلك كل ما يلزم لتنفيذ العمليات في الزمان والمكان اللذين يختارهما الرئيس. لقد نفذنا العديد من العمليات الناجحة عبر القيادات القتالية، مع ضمان امتلاك الجيش الأمريكي ترسانة واسعة من القدرات لحماية شعبنا ومصالحنا".

تم تداول أرقام الإمدادات داخل الحكومة الفيدرالية خلال الأسبوع الماضي خلال محادثات متوترة داخل إدارة ترامب حول المدة التي يمكن للولايات المتحدة خلالها مواصلة ضرب إيران دون استنزاف المخزون إلى مستويات تحد من قدرة الجيش على الاستجابة للأزمات في أماكن أخرى.

وقال أحد المصادر إن سحب مخزونات ATACMS و PrSM يعكس قرار إدارة ترامب بتجنب الطرق الأكثر خطورة لمهاجمة الأهداف الإيرانية، مثل استخدام الطائرات المأهولة لإسقاط القنابل.

نظراً لأن هذه الأسلحة تُمكّن الجيش من مهاجمة الأهداف عن بُعد، يقول المحللون إنها ستكون ذات قيمة في حرب ضد خصم يمتلك دفاعات جوية قوية، مثل الصين.

وقد استُخدمت هذه الأسلحة لضرب أهداف داخل إيران، وفقاً لتقرير صادر في مارس عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).

بحسب التقرير، كانت مخزونات صواريخ PrSM منخفضة في البداية، لأنها ذخيرة جديدة نسبياً، لكن الجيش الأمريكي طلب عدداً كبيراً منها لعام 2027.

وقد صرح الجيش بأنه يجري التخلص التدريجي من صواريخ ATACMS وأن الإنتاج يتحول إلى صواريخ PrSM الأحدث.

أفاد مصدران بأن قادة عسكريين حذروا الرئيس ترامب على مدى أسابيع من تناقص مخزونات الأسلحة الدفاعية، بما في ذلك صواريخ باتريوت الاعتراضية الفعالة ضد الصواريخ الباليستية. وفي الأسبوع الماضي، ذكرت عدة وسائل إعلام أن ترامب قرر عدم شن هجوم واسع النطاق آخر داخل إيران، ويعود ذلك جزئياً إلى تحذيرات مستشاريه العسكريين بشأن المخزون الأمريكي.

ونفى مسؤول أمريكي تلك الروايات، قائلاً إن ترامب اختار عدم المضي قدماً في هجوم آخر بسبب ضغوط من دول الخليج.