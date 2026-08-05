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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر تناول الجبن ذات اللون الأزرق تحمل مخاطر خفية .. وأخرى مُفيدة للجسم

أفضل أنواع الجبن لصحة الجسم
أفضل أنواع الجبن لصحة الجسم
آية التيجي

كشفت مجموعة من خبراء التغذية عن أفضل أنواع الجبن لصحة الجسم، مؤكدين أن السمعة السيئة التي تلاحق الجبن ليست دقيقة دائمًا، إذ تختلف القيمة الغذائية بشكل كبير بين نوع وآخر.

أفضل أنواع الجبن لصحة الجسم

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Daily Mail، فإن بعض أنواع الجبن توفر بروتينًا وكالسيومًا مرتفعين مع سعرات حرارية أقل، بينما تحتوي أنواع أخرى على نسب عالية من الدهون والملح قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

ـ الجبن القريش.. الخيار الصحي الأول:

واحتل الجبن القريش صدارة قائمة أفضل أنواع الجبن من الناحية الصحية، بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين وسعرات حرارية منخفضة نسبيًا.

وأوضح اختصاصي التغذية روب هوبسون أن كل 100 جرام من الجبن القريش توفر نحو 12 جرامًا من البروتين مقابل 104 سعرات حرارية فقط، وهي كمية بروتين تعادل تقريبًا ما تحتويه بيضتان.

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الماء وانخفاض الدهون يجعلان الجبن القريش خيارًا مناسبًا للراغبين في إنقاص الوزن أو الحفاظ على الكتلة العضلية، لكنه حذر من الأنواع المنكهة التي تحتوي على سكريات مضافة قد تقلل من فوائده الصحية.

أفضل أنواع الجبن لصحة الجسم

ـ الموزاريلا.. أقل دهونًا مما يعتقد الكثيرون:

وخلافًا للاعتقاد الشائع، أكد الخبراء أن جبن الموزاريلا من الخيارات الصحية أيضًا، إذ يحتوي على كمية أقل من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية مقارنة بمعظم أنواع الجبن الصلبة.

وأوضح التقرير أن الحصة الواحدة من الموزاريلا تحتوي على نحو 71 سعرًا حراريًا فقط، إلى جانب كمية جيدة من البروتين والكالسيوم، ما يجعلها خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن.

أفضل أنواع الجبن لصحة الجسم

ـ البارميزان.. غني بالكالسيوم لكن احذر الملح:

وجاء جبن البارميزان ضمن أفضل الخيارات الغذائية لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الكالسيوم والبروتين، وهو ما يدعم صحة العظام والعضلات.

وأشار الخبراء إلى أن مذاقه القوي يساعد على الاكتفاء بكميات صغيرة، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة مرتفعة من الملح، لذلك يُنصح بتناوله باعتدال، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

أفضل أنواع الجبن لصحة الجسم

ـ الجبن السويسري.. الأفضل لفيتامين B12:

وأكد التقرير أن الجبن السويسري (إيمينتال) يتميز بكونه من أغنى أنواع الجبن بفيتامين B12، الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء وإنتاج الطاقة.

كما يوفر كمية جيدة من البروتين مع نسبة ملح أقل مقارنة بالبارميزان، ما يجعله خيارًا مناسبًا لكبار السن والأشخاص المعرضين لنقص فيتامين B12.

أفضل أنواع الجبن لصحة الجسم

ـ الشيدر.. سعرات ودهون مرتفعة:

ورغم شعبيته الواسعة، أوضح الخبراء أن جبن الشيدر يعد من أكثر الأنواع احتواءً على الدهون والسعرات الحرارية، لذلك يُفضل تناوله بكميات معتدلة.
وأشاروا إلى أن بعض الدراسات تشير إلى أن تأثير الجبن على الكوليسترول الضار قد يكون أقل مما كان يُعتقد سابقًا، إلا أن الإفراط في تناوله لا يزال غير مستحب.

أفضل أنواع الجبن لصحة الجسم

ـ الجبن الأزرق.. أعلى نسبة ملح:

وحذر اختصاصيو التغذية من الجبن الأزرق، لأنه يحتوي على أعلى مستويات الملح بين معظم أنواع الجبن، وهو ما قد يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب عند الإفراط في تناوله.

ورغم ذلك، أوضحوا أنه قد يكون أسهل في الهضم بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، نتيجة انخفاض محتواه من سكر اللاكتوز بعد فترة التخمير الطويلة.

أفضل أنواع الجبن لصحة الجسم

هل الجبن قليل الدسم صحي؟

وأوضح الخبراء الاعتقاد أن الجبن قليل الدسم أقل قيمة غذائية، مؤكدين أنه لا يزال يحتفظ بمعظم محتواه من البروتين والكالسيوم، مع انخفاض واضح في الدهون والسعرات الحرارية.

وأضافوا أن وجود بعض الإضافات لتحسين القوام أو النكهة لا يجعل هذه المنتجات غير صحية بالضرورة، وأن القيمة الغذائية الإجمالية تظل العامل الأهم عند الاختيار.

ولخلص خبراء التغذية إلى أن الجبن القريش يعد أفضل خيار صحي لمعظم الأشخاص، يليه الموزاريلا والبارميزان والجبن السويسري، بينما يُنصح بالحد من تناول الشيدر والجبن الأزرق بسبب ارتفاع محتواهما من الدهون أو الملح.

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