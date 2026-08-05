أخبار أسوان: تعاون مع وزارة السياحة وهيئة إنقاذ الطفولة.. ومهرجان للتسوّق.. وحملات مرورية.. ومشروع لتطوير الحديقة النباتية التاريخية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة.. كان من أهمها..

محافظ أسوان يتابع فعاليات مهرجان التسوق الأول لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأنشطة المتنوعة التى يتم تنفيذها على هامش "مهرجان التسوق الأول" الذى ينظمه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على مستوى المحافظة، بهدف توفير السلع الغذائية والإستهلاكية بجودة عالية وأسعار تنافسية .

فتح محور مرورى جديد بدراو .. محافظ أسوان يتابع تنفيذ أعمال الرصف لتسهيل حركة المواطنين

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو جهودها لفتح محاور مرورية جديدة، بما يسهم فى تسهيل حركة المواطنين ، وتخفيف التكدس المرورى داخل المدينة وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

محافظ أسوان يتابع جهود الوحدة المحلية بنصر النوبة لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة

تابع محمد عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة جهود العاملين بالوحدة المحلية لقرية قورته، بقيادة عمرو عقل، فى تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

جهود متنوعة

محافظ أسوان: لا تهاون مع المخالفات وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط بالشارع الأسواني



أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إستمرار التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات الميدانية للتعامل الفورى مع كافة المخالفات، بما يحقق الردع العام ، ويعزز الإلتزام بقواعد وآداب المرور ، وتحقيق السيولة المطلوبة داخل الشوارع والأسواق .

تطوير الحديقة النباتية التاريخية.. محافظ أسوان يشهد توقيع بروتوكول لإعادة التأهيل والتشغيل والإدارة



شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول الشراكة الثلاثية بين القطاعين العام والخاص لإعادة تأهيل وتطوير وتشغيل وإدارة الحديقة النباتية، بما يسهم فى تحويلها إلى نموذج حضارى وسياحى يليق بمكانتها التاريخية .

محافظ أسوان يوجه بإلزام المحلات بخطوط التنظيم والتصدى لمخالفات البناء



وجّه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بإلزام أصحاب المحلات والمقاهى والكافيهات بشارع كسر الحجر بالإلتزام بخطوط التنظيم المحددة لهم ، وعدم التعدى على الأرصفة بما يضمن توفير مساحات آمنة للمواطنين للحركة والتنقل بكل سهولة ويسر .

محافظ أسوان يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة دعم الاستثمار فى رأس المال البشرى والخدمات الصحية



التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوفد هيئة إنقاذ الطفولة ، والذى ضم ماتيو كابروتى مدير الهيئة القطرى فى مصر، وسيسليا مارتينسن مدير الهيئة فى السويد، ومرافقيهما، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى عدد من الملفات التنموية والخدمية .

وزير السياحة والآثار ومحافظ أسوان يبحثان تعزيز التعاون لدعم الحركة السياحية بالمحافظة



أستقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية المتنوعة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنمية القطاع السياحي وتحقيق التنمية المستدامة بالمقاصد السياحية المصرية.