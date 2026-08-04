محافظ أسوان يتابع جهود الوحدة المحلية بنصر النوبة لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة

تابع محمد عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة جهود العاملين بالوحدة المحلية لقرية قورته، بقيادة عمرو عقل، فى تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

إصلاح أعطال الإنارة بالطرق الرئيسية

وأوضح محمد عبد العزيز أن الأعمال شملت إصلاح أعطال الإنارة العامة بالتعاون مع قسم الكهرباء بالمركز، حيث تم الانتهاء من إصلاح أعطال إنارة الشارع العمومى بطريق القاهرة / أسوان الزراعى بنطاق الوحدة المحلية، بما يسهم فى تعزيز مستوى السلامة وتيسير الحركة المرورية.

رفع كفاءة إنارة طريق كلابشة / نصر النوبة



وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم أيضاً رفع كفاءة إنارة طريق كلابشة / نصر النوبة، من خلال إصلاح محول الإنارة، لضمان انتظام الخدمة وتحسين مستوى الإضاءة على الطريق، بما يخدم المواطنين والمترددين عليه .

إستمرار جهود تحسين الخدمات

وأكد رئيس الوحدة المحلية استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المرافق والخدمات، تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين بمختلف القرى.

تعكس أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بقرية قورته استمرار جهود محافظة أسوان فى تحسين مستوى الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم فى توفير بيئة آمنة للمواطنين، وتحقيق جودة الحياة داخل القرى والمراكز .