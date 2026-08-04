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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بإلزام المحلات بخطوط التنظيم والتصدى لمخالفات البناء

جولة ميدانية
جولة ميدانية
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بإلزام أصحاب المحلات والمقاهى والكافيهات بشارع كسر الحجر بالإلتزام بخطوط التنظيم المحددة لهم ، وعدم التعدى على الأرصفة بما يضمن توفير مساحات آمنة للمواطنين للحركة والتنقل بكل سهولة ويسر .

إلزام المحلات بخطوط التنظيم

وأكد المحافظ ضرورة إلتزام جميع أصحاب المحلات والمقاهى والكافيهات بالمساحات المقررة لهم، وعدم إشغال الأرصفة أو التعدى عليها.

وشدد على أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين بما يحقق الإنضباط ويعيد الوجه الحضارى للشوارع والميادين ، وإعطاء مهلة لهم لتطبيق المطلوب دون قيام الوحدة المحلية بإتخاذ أى إجراءات ضدهم طوال المهلة المحددة .

الحفاظ على حق المواطنين فى المرور


وأوضح المهندس عمرو لاشين أن الأرصفة مخصصة لحركة المواطنين ، وأن إزالة أى إشغالات أو تعديات عليها يأتى فى إطار الحفاظ على حق المواطنين فى إستخدام الطريق، وتيسير حركة المشاة، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة داخل المدينة .

التصدى الحاسم لمخالفات البناء

فى السياق ذاته، شدد محافظ أسوان على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أى مخالفات بناء، مع رفع المخالفة على المنظومة الإلكترونية بإستخدام الرقم القومى للمخالف، بما يترتب عليه منعه من الحصول على عدد من الخدمات الحكومية المتنوعة، ومنها الخدمات التموينية وغيرها، فى إطار تطبيق القانون بكل حزم.

الاستماع لمطالب المواطنين

وحرص المحافظ أثناء جولته على الإستماع لمطالب وإحتياجات عدد من المواطنين الذين إلتقى بهم ، موجهاً المسئولين بتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وتؤكد الجولات الميدانية لمحافظ أسوان إستمرار جهود المحافظة فى فرض الإنضباط بالشوارع، والحفاظ على حق المواطنين فى إستخدام الأرصفة، إلى جانب التصدى الحاسم لمخالفات البناء بما يدعم تطبيق القانون ، ويحافظ على المظهر الحضارى ، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

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