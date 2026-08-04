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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير السياحة والآثار ومحافظ أسوان يبحثان تعزيز التعاون لدعم الحركة السياحية بالمحافظة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

أستقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية المتنوعة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنمية القطاع السياحي وتحقيق التنمية المستدامة بالمقاصد السياحية المصرية.

وفي مستهل اللقاء، أكد شريف فتحي على المكانة السياحية المتميزة التي تحتلها محافظة أسوان، باعتبارها إحدى أبرز المقاصد السياحية التي تتمتع بتنوع فريد في منتجاتها السياحية، موضحاً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعظيم الاستفادة من هذا التنوع، والعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة ورفع متوسط مدة إقامة السائحين بها، من خلال التوسع في الترويج لمختلف الأنماط السياحية التي تتميز بها والتي لا تقتصر على السياحة الثقافية والأثرية فقط، وإنما تمتلك أسوان أيضًا مقومات متميزة للسياحة البيئية والاستشفائية، إلى جانب السياحة النيلية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لتنويع المنتجات السياحية المصرية التي لا مثيل لها. 

ومن جانبه، أستعرض المهندس عمرو لاشين رؤية المحافظة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات والمرافق الداعمة للقطاع السياحي، بما ينعكس إيجابًا على تحسين تجربة الزائرين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة، خاصة في مجال زيادة الطاقة الفندقية واستقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية.

لقاء 

 

لقاء 

وأشار محافظ أسوان إلى عدد من مشروعات التطوير الجارية بالمحافظة، وفي مقدمتها مشروعات تطوير حديقة النباتات، والمنطقة الخارجية لمدخل معبد فيلة، والذي يهدف إلى تحسين تجربة الزائرين والارتقاء بالخدمات المقدمة بالموقع الأثري، إلى جانب عدد من المشروعات المستقبلية في عدد من المناطق، حيث اتفق الجانبان على بعض الأولويات التي سيتم العمل عليها في المستقبل.

وقد حضر اللقاء رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

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