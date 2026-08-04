قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يمد غزة بأكثر من 3,430 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية
حازم إمام: رحيل جون إدوارد قد يكون بسبب شركة الكرة.. وحسام الزناتي يملك مقومات النجاح
تخفيضات لمدة شهر.. التموين تطلق الأوكازيون الصيفي 2026
نتائج كارثية لمنتخب سيدات مصر.. غضب داخل اتحاد الكرة بعد توديع أمم أفريقيا
الأردن: الانتهاكات الإسرائيلية تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والإنساني
رسميا .. الزمالك يفسخ عقد أوشينج بالتراضي
مفاجأة في أسعار الفاكهة اليوم .. قفزة مفاجئة في سعر البطيخ والعنب يتراجع
الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. والرطوبة ترفع الإحساس بحرارة الطقس
بين الحقيقة والشائعات.. من يحضر زفاف كريستيانو رونالدو؟ وهل يغيب ميسي عن الليلة المنتظرة؟
نعيم قاسم: ما أوقف العدوان الإسرائيلي بوحشيته مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية
ظهرت الآن.. نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد علوم من العاملين بالحصة
توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمل مجدي: اضطرابات هرمز ترفع أسعار الغاز وتزيد الضغوط على أوروبا

أمل مجدي
أمل مجدي

قالت الصحفية أمل مجدي، المتخصصة في شئون البترول والطاقة، تواجه أوروبا شتاءً طاقوياً هشاً وضغوطاً غير مسبوقة بسبب تراجع مخزونات الغاز لتتراوح بين 70-75%؛ وستغطى أوروبا الفارق عبر زيادة واردات الغاز المسال.

وأضافت مجدي خلال مداخلتها عبر قناة إكسترا نيوز أن  أوروبا تدخل موسم التدفئة بأدنى مستويات تخزين الغاز منذ 15 عاما على الأقل، مما ينذر بارتفاع الأسعار على الشركات والأسر هذا الشتاء. مع استنزاف المخزون الاحتياطي، وخفض استهلاك الطاقة.

وتابعت أن الحرب الأمريكية الإيرانية أدت إلى قطع شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة خُمس إمدادات العالم، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج وتضرر البنية التحتية من قطر والإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أن  الأسواق الآسيوية تتنافس بقوة مع أوروبا على شحنات الغاز الفورية، مما يدفع الأسعار للارتفاع فوق 60 يورو لكل ميجاوات/ساعة. 

وتابعت أن أوروبا ستغطي الفارق في مخزونات الغاز إذا اقتصرت على 70-75% عبر الاعتماد على التدفقات المستمرة من خطوط الأنابيب  وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وتفعيل مرونة القواعد الأوروبية لتخفيض الأهداف الإلزامية، إلى جانب خفض الاستهلاك الإضافي. 

وأكدت أنه لم تُخسر المعركة في أسواق الغاز المسال لصالح آسيا بسبب مسارات الشحن الطويلة، بل بسبب القدرة الشرائية السعريةوالمزايدة الفورية، حيث تتفوق الأسواق الآسيوية في اقتناص الشحنات عبر دفع أسعار أعلى (Outbidding) لتأمين الطاقة بغض النظر عن التكلفة الجيوسياسية أو مسافة العبور.

ولفتت أن هناك عوامل جعلت الجانب  الآسيوي هو المتفوق في المنافسة منها المزايدة السعرية فالمشترون في آسيا مستعدون لدفع علاوة سعرية أعلى على الشحنات الفورية لجذب الناقلات وتغيير مسارها في عرض البحر.

وأوضحت أنه عندما تشتد المنافسة مع أوروبا، تُسحب الشحنات نحو الشرق الأوسط وآسيا تبعاً لمن يدفع أكثر وليس لقصر المسافة.

ولفتت إلى أن قفز متوسط أسعار الغاز في أوروبا إلى 637 دولاراً لكل ألف متر مكعب يؤدي إلى تضخم الفاتورة الصناعية وزيادة أعباء التدفئة والكهرباء على الأسر. 

أمل مجدي البترول الطاقة هرمز النفط الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

عداد الكهرباء

حتى لو الشقة مقفولة .. الكهرباء تقر 30 جنيهًا زيادة في رسوم خدمة العملاء

أسعار الذهب اليوم

هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026

فينو

تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية

ترشيحاتنا

بهيجة حافظ

فى ذكري ميلادها .. محطات إنسانية وفنية فى حياة بهيجة حافظ

باين هام

بالتعاون مع عصام صاصا.. كزبرة يكشف موعد طرح بيان هام

محمد رمضان

باقي 188 يوم.. محمد رمضان يروج لمسلسله الجديد في رمضان 2027

بالصور

هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالات جريئة | شاهد

هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد

مذاق يناسب السلطات والسندوتشات.. طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل

طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل.. مذاق كريمي يناسب السلطات والسندويتشات
طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل.. مذاق كريمي يناسب السلطات والسندويتشات
طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل.. مذاق كريمي يناسب السلطات والسندويتشات

بعد أول إصابة.. فيروس بوربون يثير مخاوف في نيويورك.. لا علاج ولا لقاح

فيروس نادر
فيروس نادر
فيروس نادر

بالشراشيب.. هدى المفتى تثير الجدل بفستان لافت

هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها
هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها
هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد