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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد الأردنية تحذر من الأجواء الحارة وتدعو للالتزام بإرشادات السلامة

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

قالت ربا الأغا، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأردن، إن المملكة تواصل تأثرها بموجة حارة وجافة بدأت أواخر الأسبوع الماضي وتستمر حتى يوم غد، فيما سجلت مدينة الأزرق أعلى درجة حرارة بلغت 45.1 درجة مئوية، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية إلى إصدار تحذيرات للمواطنين.

وأضافت أن الهيئة دعت إلى الإكثار من شرب المياه وتعويض السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بين الساعة 11 صباحًا والرابعة عصرًا، مع ارتداء ملابس فاتحة وفضفاضة، والتعامل الفوري مع حالات الاشتباه بضربة الشمس عبر نقل المصاب إلى مكان مظلل والاتصال بالطوارئ.

وأشارت الأغا إلى أن التحذيرات شملت عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات، والحد من مسببات الحرائق، والحذر من الزواحف التي قد تلجأ إلى الأماكن المظللة، مؤكدة أنه لم تُسجل حتى الآن أي إصابات بضربات شمس.

الأرصاد الأرصاد الأردنية الأجواء الحارة القاهرة الإخبارية الأرصاد الجوية

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