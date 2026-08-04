من النهارده لنهاية الأسبوع.. الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين

بعد أيام من الأجواء شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، تبدأ البلاد اعتبارًا من اليوم في استقبال موجة من التحسن النسبي في الأحوال الجوية، مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ليستمر هذا التحسن حتى نهاية الأسبوع.

ويمنح هذا الانخفاض المواطنين قدرًا أكبر من الراحة، خاصة خلال فترات النهار، مع استمرار متابعة هيئة الأرصاد الجوية للتغيرات المناخية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية.

الأرصاد

وكشفت الدكتورة منار غانم، رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس في مصر خلال الفترة المقبلة.

الأرصاد

وتابعت رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، هذه الموجة بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث سجلت القاهرة الكبرى خلال فترة النهار درجة حرارة عظمى بلغت 39 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 4 إلى 5 درجات.

ارتفاع كبير في نسب الرطوبة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي

الأرصاد



وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز"، أنه لم يكن الارتفاع في درجات الحرارة فقط، وإنما أيضًا شهدت ارتفاعًا كبيرًا في نسب الرطوبة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي، فقد تجاوزت نسب الرطوبة 95% على السواحل المطلة على البحر المتوسط، ووصلت إلى ما بين 80 و85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهو ما جعل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة تتجاوز 41 درجة مئوية في الظل، بينما ترتفع أكثر عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

من اليوم لنهاية الأسبوع

وأكدت ، أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، سنشهد انخفاضًا آخر في درجات الحرارة، وتحسنًا طفيفًا ونسبيًا في الأجواء، رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، فمن الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى بين 35 و36 درجة مئوية، وهي أفضل من درجات الحرارة التي سجلناها خلال ذروة الموجة.

وأشارت إلى أنه تظل الأجواء حارة رطبة إلى شديدة الحرارة رطبة، نظرًا لاستمرار الرطوبة المرتفعة، وسيكون التحسن أوضح مع نهاية الأسبوع، خاصة خلال ساعات الليل.