الأنبا إيلاريون يدشن كنيسة الرسولين بطرس وبولس ويفتتح جمعية "المحبة" بالبحيرة

دشَّن نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف البحيرة، كنيسة القديسين الرسولين بطرس وبولس بقرية منصور التابعة لإيبارشية البحيرة، حيث ترأس صلوات التدشين وأعقبها بالقداس الإلهي.

وشملت صلوات التدشين تدشين المذبح الأوسط على اسم القديسين الرسولين بطرس وبولس، إلى جانب تدشين أيقونات الكنيسة، وجرن المعمودية على اسم القديس يوحنا المعمدان.

وفي سياق متصل، افتتح نيافته جمعية "المحبة"، المشهرة برقم 111 لسنة 1967، والملحقة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة أبو المطامير، في خطوة تستهدف دعم الخدمات الاجتماعية والأنشطة الرعوية المقدمة لأبناء المنطقة.