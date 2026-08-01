محافظ جنوب سيناء يبحث مع وفد الكنيسة الأرثوذكسية سبل تذليل المعوقات

بحث اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مع وفد الكنيسة الأرثوذكسية بالمحافظة، عددًا من الموضوعات والمطالب المتعلقة بالكنائس في مدن طور سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر، مؤكدًا حرص المحافظة على سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة وتذليل أي معوقات، في إطار القوانين واللوائح المنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء سامح المتولي، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إلى جانب مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، ومنها الإسكان، والعقود، والتخطيط العمراني، والاستثمار، والشؤون القانونية، والمكتب الفني للمحافظ، والمستشار القانوني للمحافظة، وعدد من ممثلي الجهات المختصة.

واستمع المحافظ إلى مطالب واحتياجات وفد الكنيسة، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالكنائس والخدمات المرتبطة بها، ومناقشة آليات التعامل معها بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأسفر الاجتماع عن التوصل إلى حلول فورية لعدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص المحافظة، فيما وجه المحافظ بمخاطبة الجهات المختصة والتنسيق معها لتسريع استكمال الإجراءات المتعلقة بباقي الموضوعات المطروحة، والعمل على الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال حرص محافظة جنوب سيناء على استمرار التواصل مع مختلف المؤسسات، والاستجابة للاحتياجات المشروعة، وتذليل المعوقات في إطار القانون، بما يعزز قيم التعاون والمواطنة، ويدعم جهود التنمية الشاملة بمختلف مدن المحافظة.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الكنيسة الأرثوذكسية بجنوب سيناء عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ جنوب سيناء، لحرصه على الاستماع إلى مطالبهم وسرعة التعامل مع الموضوعات التي جرى طرحها، مؤكدين تقديرهم للتعاون والتنسيق القائم بين المحافظة والكنيسة.