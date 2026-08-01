في أولى جولاته الميدانية.. صديق يتفقد سير اختبارات القدرات بتربية الأزهر

تفقد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، في أولى جولاته الميدانية بعد رئاسته للجامعة، سير اختبارات القدرات للطلاب الجدد بكلية التربية للبنين بالقاهرة.

وخلال جولته، اطمأن رئيس الجامعة على انتظام الاختبارات ومطابقتها للشروط الموضوعة من قبل الجامعة والضوابط التنظيمية الكلية، والتأكد من مدى توافر البيئة المناسبة لاستقبال الطلاب المتقدمين للاختبارات.

رافق رئيس الجامعة في جولته التفقدية كلٌ من: الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب فرع البنات وشئون الوافدين، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مدير مركز ضمان الجودة والتدريب بالجامعة، والدكتور حمدي حسن أيوب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وعُقدت الاختبارات بإشراف ومتابعة الدكتور جمال الهواري، عميد الكلية.