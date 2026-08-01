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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من ناشئ إلى نجم .. كيف كسب حمزة عبد الكريم ثقة مدرب برشلونة في ليلة واحدة؟

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
أمينة الدسوقي

لم يكن التعادل الودي بين برشلونة الإسباني وبيرمنجهام سيتي الإنجليزي بنتيجة (2-2) مجرد مباراة ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، بل تحول إلى ليلة استثنائية للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي خطف الأنظار بأداء لافت وثنائية رائعة، ليضع اسمه بقوة على رادار جماهير النادي الكتالوني ووسائل الإعلام الإسبانية.

ولم يقتصر الإعجاب على الجماهير، بل امتد إلى مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك، الذي أشاد بإمكانات المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا، مؤكدًا أنه يمتلك شخصية مميزة وقدرات كبيرة تؤهله لمستقبل واعد داخل برشلونة.

إشادة خاصة من فليك مهاجم يعرف طريق المرمى

أكد فليك أن حمزة عبد الكريم يمتلك الصفات التي يبحث عنها في المهاجم الصريح، مشيرًا إلى قدرته على التمركز الذكي داخل منطقة الجزاء واستغلال الفرص، وهي واحدة من أهم سمات المهاجم رقم 9 في فلسفته التكتيكية.

وأوضح المدرب الألماني أن اللاعب المصري لا يتمتع فقط بالموهبة، بل أيضًا بالتواضع والانضباط والرغبة المستمرة في التطور، وهي صفات تمنحه أفضلية كبيرة في المنافسة على مكان داخل الفريق الأول.

أربع لقطات صنعت الفارق

خلال أكثر من ساعة قضاها على أرض الملعب، قدم حمزة عبد الكريم عرضًا متكاملًا كشف عن نضجه الفني رغم صغر سنه.

ذكاء هجومي واستغلال للمساحات

أظهر المهاجم المصري قدرة كبيرة على قراءة تحركات المدافعين واستغلال المساحات، ونجح في الحصول على ركلة جزاء بعد أن سبق مدافع المنافس إلى الكرة، في لقطة عكست سرعة بديهته وحسن تمركزه.

روح قتالية لا تعرف الاستسلام

واصل حمزة الضغط على دفاعات بيرمنغهام سيتي طوال اللقاء، ولم يتوقف عن مطاردة الكرات حتى اللحظة الأخيرة، وهو ما أثمر عن تسجيل هدفه الثاني بعدما تابع كرة ارتدت من حارس المرمى، ليؤكد حسه التهديفي العالي داخل منطقة الجزاء.

ضغط متواصل وتنفيذ مثالي لتعليمات المدرب

اعتمد برشلونة على الضغط العالي منذ بداية اللقاء، وكان حمزة أحد أبرز منفذي هذه الفلسفة، حيث مارس ضغطًا مستمرًا على مدافعي المنافس، وفاز بعدد من الالتحامات الأرضية والهوائية بفضل قوته البدنية وحماسه الكبير.

أدوار تكتيكية تمنح برشلونة حلولًا جديدة

لم يكتف اللاعب المصري بدور المهاجم التقليدي، بل تحرك إلى وسط الملعب للمشاركة في بناء الهجمات، وساهم في صناعة اللعب وفتح المساحات لزملائه، ليؤكد امتلاكه مرونة تكتيكية نالت إعجاب الجهاز الفني.

حمزة عبد الكريم رحلة صعود نحو المجد

يُعد حمزة عبد الكريم واحدًا من أبرز المواهب المصرية الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، بعدما لفت الأنظار بمستوياته المميزة في فرق الفئات السنية لبرشلونة، حيث واصل تسجيل الأهداف وصناعة الفرص، قبل أن يحصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وجاءت مباراته أمام بيرمنغهام سيتي لتشكل نقطة تحول مهمة في مسيرته، بعدما سجل أول ثنائية له بقميص الفريق الأول، في إنجاز يعكس سرعة تطوره وقدرته على استثمار الفرص عندما يحصل عليها.

كما يُنظر إلى اللاعب باعتباره أحد أبرز المهاجمين الواعدين في الكرة المصرية، وسط آمال بأن يسير على خطى النجوم المصريين الذين تركوا بصمتهم في الملاعب الأوروبية.

مستقبل واعد ينتظر الموهبة المصرية

ما قدمه حمزة عبد الكريم أمام بيرمنغهام لم يكن مجرد تألق عابر في مباراة ودية، بل رسالة قوية بأنه يمتلك المقومات الفنية والبدنية والذهنية للمنافسة على مكان داخل كتيبة برشلونة.

ومع استمرار ثقة هانزي فليك ودعم الجهاز الفني، تبدو الفرصة مهيأة أمام المهاجم المصري لكتابة فصل جديد في مسيرته، ليصبح أحد الأسماء التي قد تفرض نفسها بقوة في مستقبل النادي الكتالوني والكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

حمزة عبد الكريم هانزي فليك بيرمنجهام سيتي الإنجليزي فليك حمزة عبدالكريم

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