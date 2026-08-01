سجدة حمزة عبدالكريم تتصدر حساب برشلونة.. هذا ما كنت تحلم به

واصل المهاجم المصري حمزة عبد الكريم خطف الأنظار داخل نادي برشلونة، بعدما احتفى الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر موقع "فيسبوك" باللاعب، عقب تألقه اللافت في المباراة الودية الأخيرة أمام برمنجهام سيتي الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة صورة لحمزة عبد الكريم أثناء سجوده بعد تسجيله أحد هدفيه في المباراة، وأرفقها بتعليق مؤثر جاء فيه: "هذا ما كنت تحلم به طوال حياتك"، في رسالة تعكس حجم الإشادة التي يحظى بها اللاعب داخل النادي.

وجاء هذا الاحتفاء بعد الأداء المميز الذي قدمه حمزة عبد الكريم في المباراة الودية الثانية لبرشلونة ضمن استعداداته للموسم الجديد، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة (2-2) أمام برمنجهام سيتي.

ونجح المهاجم المصري في تسجيل هدفي برشلونة خلال اللقاء، ليؤكد تطور مستواه الفني ويواصل تقديم عروض قوية بقميص الفريق الكتالوني، وهو ما يعزز من فرصه في الحصول على دور أكبر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ولم يقتصر صدى تألق حمزة على جماهير برشلونة، بل امتد إلى وسائل الإعلام الإسبانية، التي أشادت بإمكاناته الفنية، مؤكدة أن اللاعب يمتلك المقومات التي تؤهله لفرض نفسه ضمن حسابات الفريق الأول، إذا واصل تقديم المستويات المميزة التي ظهر بها مؤخرًا خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.