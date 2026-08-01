بـ10 لاعبين فقط.. توتنهام يحقق الفوز أمام تشيلسي بهدفين

حقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز أمام تشيلسي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم "السبت"، على ملعب “أكور ستاديوم” ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

أحرز ساندرو تونالي هدف توتنهام هوتسبير الأول في الدقيقة 17.

وتعادل إستيفاو ويليان لتشيلسي في الدقيقة 21'.

وأضاف ريتشارليسون الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة2+90.

بينما حصل كيفين دانسو نجم توتنهام على الكارت الأحمر ليغادر الملعب بعد مرور 3 دقائق فقط من دخوله بديلا.

كان نادي تشيلسي أعلن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة توتنهام، ضمن منافسات الجولة التحضيرية للموسم الجديد

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شارمان-لو.

خط الدفاع: باليسترا، فوفانا، كولويل ، هاتو.

خط الوسط: إيسوجو، لافيا.

خط الهجوم: إستيفاو، كول بالمر، جيتنز، جواو بيدرو.

كما أعلن نادي توتنهام عن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة تشيلسي

وجاء تشكيل توتنهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: أندي روبرتسون، يان بول فان هيكي، بن ديفيز.

خط الوسط: كونور جالاجر، أرشي جراي ، لوكاس بيرجفال، ساندرو تونالي.

خط الهجوم: ماتيس تيل، دومينيك سولانكي، مانور سولومون.