تشكيل تشيلسي وتوتنهام في اللقاء الودي اليوم

أعلن نادي تشيلسي تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة توتنهام، ضمن منافسات الجولة التحضيرية للموسم الجديد

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شارمان-لو.

خط الدفاع: باليسترا، فوفانا، كولويل ، هاتو.

خط الوسط: إيسوجو، لافيا.

خط الهجوم: إستيفاو، كول بالمر، جيتنز، جواو بيدرو.

كما أعلن نادي توتنهام عن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة تشيلسي

وجاء تشكيل توتنهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: أندي روبرتسون، يان بول فان هيكي، بن ديفيز.

خط الوسط: كونور جالاجر، أرشي جراي ، لوكاس بيرجفال، ساندرو تونالي.

خط الهجوم: ماتيس تيل، دومينيك سولانكي، مانور سولومون.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: دوبرافكا، دانسو، ريتشارليسون، تاكاي، دونلي، سكارليت، مور، تايريس هال، راسل-ديني، ميليا، كييريماتين، يانج، أجايي، هاردي، ويليامز-بارنيت، بيرن، تينجي، وتاي هال.