مارسيلينو على أعتاب تدريب الأهلي السعودي

دخل الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال بقوة في سباق تدريب الأهلي السعودي، بعدما أصبح الاسم الأقرب لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا للألماني ماتياس يايسله، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وذكر الصحفي الموثوق سانتي أونا أن إدارة الأهلي قطعت شوطًا كبيرًا في مفاوضاتها مع المدرب الإسباني، مشيرًا إلى وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين، مع استمرار العمل على إنهاء التفاصيل الأخيرة لإتمام التعاقد.

وجاء تحرك الأهلي عقب الأنباء التي تحدثت عن رحيل يايسله، بعدما تقدم باستقالته تمهيدًا لخوض تجربة جديدة مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذي يبحث عن مدرب جديد خلفًا لإيدي هاو.

وكانت عدة أسماء بارزة قد ارتبطت بتدريب "الراقي" خلال الأيام الماضية، من بينها تشافي هيرنانديز، وأرني سلوت، وفيتور بيريرا، ونونو إسبيريتو سانتو، وسيرجيو كونسيساو، قبل أن يتحول اهتمام الإدارة إلى مارسيلينو.

ويمتلك المدرب الإسباني سجلًا حافلًا في الليجا، بعدما أشرف على تدريب أندية بارزة مثل فالنسيا، وفياريال، وأتلتيك بلباو، وإشبيلية، وريال سرقسطة، كما خاض تجربة خارج إسبانيا مع أولمبيك مارسيليا.

ونجح مارسيلينو في التتويج بكأس ملك إسبانيا مع فالنسيا عام 2019، قبل أن يقود أتلتيك بلباو للفوز بكأس السوبر الإسباني في 2021.

وفي حال اكتمال الاتفاق، سيبدأ مارسيلينو مرحلة جديدة مع الأهلي، الذي يبحث عن الحفاظ على استقراره الفني، بعد الفترة الناجحة التي قضاها يايسله، وشهدت تتويج الفريق بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب كأس السوبر السعودي.