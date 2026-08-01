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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

100 يوم لصحة أهالينا.. 240 فريقًا تجوب قرى ومدن الغربية ضمن المبادرة الرئاسية

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية
الغربية أحمد علي

دشّن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم السبت، فعاليات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» للعام الرابع على التوالي، تحت عنوان «عام صوت المريض ودعم المرضى»، بمشاركة 240 فريقًا من فرق المبادرات الرئاسية، لتقديم الخدمات الصحية والوقائية للمواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية. وتفقد المحافظ اصطفاف السيارات المشاركة، والتي ضمت سيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة وعيادات تنظيم الأسرة، للاطمئنان على جاهزيتها لتقديم الخدمات والوصول إلى المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن الفرق المشاركة تضم 180 فريقًا ثابتًا بالوحدات الصحية و60 فريقًا متحركًا، يتم تحريكها إلى الجهات الحكومية والشركات والمصانع ودور العبادة ومكاتب البريد والأسواق والتجمعات والنوادي والمتنزهات، إلى جانب الفرق الموجودة بمستشفيات الإحالة، مؤكدًا توفير كل أوجه الدعم لإنجاح المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» والوصول بخدماتها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الرعاية الصحية والوقائية وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان.

مبادرة 100 مليون 

وتشمل خدمات المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي ودعم صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، وفحص حديثي الولادة وضعف السمع والأمراض الوراثية، ورعاية كبار السن، والكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية، إلى جانب مبادرات «صحتك سعادة»، والألف يوم الذهبية، وفحص المقبلين على الزواج، والقضاء على قوائم انتظار الجراحات العاجلة بالمجان، فضلًا عن خدمات الأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

تحسين خدمات المواطنين 

ووجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي بتكثيف الخدمات الوقائية والعلاجية بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتطعيمات الروتينية للأطفال وتنظيم الأسرة والرعاية الصحية الأساسية، إلى جانب القوافل الطبية ومتابعة برامج مراقبة الأغذية وصحة البيئة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة، مشددًا على الإعلان عن أماكن الفرق والعيادات المتنقلة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل الإعلام، لضمان وصول المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والاستفادة من خدماتها بالمجان.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي مبادرة 100 مليون صحة مستشفيات الغربية

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