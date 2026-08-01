أنانية.. رئيس وزراء إسبانيا ينتقد أوروبا بسبب أزمة مهاجرين المغرب

استنكر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم السبت الموقف "الأنانية" لبعض دول الاتحاد الأوروبي في ردها على أزمة المهاجرين في جيب سبتة الإسباني، مطالباً بإجراء محادثات على المستوى الوزاري.

وكتب في رسالة موجهة إلى رؤساء الاتحاد، والتي دعت أيضاً إلى اجتماع لوزراء الداخلية في الدول الأعضاء الـ 27: "في السياق الدولي الحالي، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتحمل هذا النوع من رد الفعل الأناني والمستقطب وغير القانوني".

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا للصحفيين اليوم السبت إن ما لا يقل عن 67 شخصاً لقوا حتفهم في عملية عبور المهاجرين من المغرب إلى سبتة.

عاد معظم المهاجرين بحلول يوم السبت إلى المغرب بعد أن عبر عشرات الآلاف الحدود، ومعظمهم عن طريق السباحة حول نقطة الحدود الصغيرة التي تبرز في البحر الأبيض المتوسط.