أحمد ماهر: والدي هددني بطلاق والدتي حال دخولي الفن.. خاص

كشف الفنان أحمد ماهر عن دخوله الفن رغم رفض والده وتهديده بالانفصال عن والدته مما تسبب فى نوعا من التخفى لدخوله المجال الفني.

وقال أحمد ماهر فى تصريح خاص لصدى البلد : دخلت الفن دون علم والدي لانه كان يرى أن الفن ليس مهنة يمكن الاعتماد عليها ويرى الممثل مشخصاتي وبالتالي كان من الصعب الاعتراف له بالعمل فى مجال الفن.

وأضاف أحمد ماهر : هددني والدي بطلاق والدتي فى حال علمه بعملي فى الفن، وذات يوم ذهبت معه فى أحد المناسبات وجد عدد من الجمهور يعرفني وغضب مني وقال لى انني ساطلق والدتك فكان رد عليه “طلقها” وكنت وقتها قادر على ان ارعى والدتي ولكن والدى لم يطلقها كما هدد.

وأوضح أحمد ماهر: بعدها بفترة طلب مني التدخل لحل أزمه له فى شركة المياة وقال لى مازحا "مش انت عامل فيها مشهور.. تعالي شوف مشكلة المياة هتحلها ازاى وبمجرد ذهابنا الى الشركة وجدت استقبال حافل وبمجرد تناول الشاى تم حل الأزمة.

تصريحات أحمد ماهر النارية

اطلق الفنان أحمد ماهر عددا من التصريحات النارية عن أبرز المحطات في مشواره الفني، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، عقب تكريمه في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

وأعرب أحمد ماهر عن سعادته بالتكريم، مشيرا إلى أنه جاء متأخرا، رغم ارتباطه بالمسرح منذ الهواية والدراسة وحتى الاحتراف، وقال مازحا: "إزاي المسرح ينساني؟"، مؤكدا أنه يحمل لقب "فارس المسرح العربي"، وقدم عديد من العروض التي تطلبت أداء مشاهد على ظهر الخيل فوق خشبة المسرح.

فيلم “ناصر 56”

وكشف ماهر عن كواليس مشاركته في فيلم "ناصر 56"، موضحا أنه وافق على الدور رغم ضعف الأجر، قائلا: "لما اتعرض عليا الدور قالوا لي الأجر ضعيف، وأنا من عشاق جمال عبد الناصر، ولولا عبد الناصر ما كانت أكاديمية الفنون التي صنعتني وصنعت جيلي، لذلك وقعت على الدور دون تردد".

وأشاد بالفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدا أنه قدم شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بذكاء شديد، معتبرا أن الفيلم يظل من أهم الأعمال التي يعتز بالمشاركة فيها طوال مسيرته الفنية.

وأوضح أحمد ماهر أنه من أبناء بولاق أبو العلا وليس من الصعيد، لافتا إلى أن إجادته للهجة الصعيدية جاءت بفضل دراسته الأكاديمية، حيث تعلم اللهجات والجمل التراثية القديمة، واستفاد منها في عدد من أعماله، من بينها مسرحية "صراخ الصمت".