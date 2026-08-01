قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سي إن إن: الجيش الأمريكي يستعد لضرب موقع جبل الفأس الإيراني
حكم أذكار الصباح إذا خرج وقتها.. الإفتاء توضح كيفية تعويض ما فاتك
تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول
توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة هارفارد لتأهيل 220 من مديري المدارس
الأرصاد تحذر من الموجة الحارة.. 41 درجة ببعض المناطق وأمطار رعدية جنوبًا
انفجار قرب ناقلة نفط على بعد 21 ميلا بحريا شمال خصب بعمان
أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك
الرئيس اللبناني: لا شرعية لأي سلاح خارج نظام الدولة وجيشها الوطني
هل شهر صفر نحس؟.. النبي حذر من التشاؤم منه منعا لوقوع مصيبة كبيرة
طريقة عمل كيكة المانجو الباردة… بمذاق لا يقاوم في حر الصيف
بعد أزمة الخريجين.. حقيقة تحويل أطباء الأسنان إلى الطب البشري
تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد ماهر: تعلمت الفروسية على يد أحمد مظهر وقبلت ناصر 56 رغم ضعف الأجر

أحمد ماهر
أحمد ماهر
محمد سعيد

اطلق الفنان أحمد ماهر عددا من التصريحات النارية عن أبرز المحطات في مشواره الفني، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، عقب تكريمه في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري. 

وأعرب أحمد ماهر عن سعادته بالتكريم، مشيرا إلى أنه جاء متأخرا، رغم ارتباطه بالمسرح منذ الهواية والدراسة وحتى الاحتراف، وقال مازحا: "إزاي المسرح ينساني؟"، مؤكدا أنه يحمل لقب "فارس المسرح العربي"، وقدم عديد من العروض التي تطلبت أداء مشاهد على ظهر الخيل فوق خشبة المسرح.

فيلم “ناصر 56”

وكشف ماهر عن كواليس مشاركته في فيلم "ناصر 56"، موضحا أنه وافق على الدور رغم ضعف الأجر، قائلا: "لما اتعرض عليا الدور قالوا لي الأجر ضعيف، وأنا من عشاق جمال عبد الناصر، ولولا عبد الناصر ما كانت أكاديمية الفنون التي صنعتني وصنعت جيلي، لذلك وقعت على الدور دون تردد".

وأشاد بالفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدا أنه قدم شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بذكاء شديد، معتبرا أن الفيلم يظل من أهم الأعمال التي يعتز بالمشاركة فيها طوال مسيرته الفنية.

وأوضح أحمد ماهر أنه من أبناء بولاق أبو العلا وليس من الصعيد، لافتا إلى أن إجادته للهجة الصعيدية جاءت بفضل دراسته الأكاديمية، حيث تعلم اللهجات والجمل التراثية القديمة، واستفاد منها في عدد من أعماله، من بينها مسرحية "صراخ الصمت".

أحمد مظهر 

كما استعاد ذكرياته مع الفروسية، مشيرا إلى أنه بدأ تعلم ركوب الخيل مع انطلاق مشواره الفني، قبل أن تجمعه الصدفة بالفنان الراحل أحمد مظهر داخل أحد أندية الفروسية، ليتولى تدريبه بنفسه، مؤكدا أنه يعد نفسه من تلامذته، وأن تلك المهارة ساعدته في تجسيد العديد من الشخصيات التاريخية.

وروى موقفا صعبا تعرض له أثناء تقديم شخصية الزعيم أحمد عرابي على المسرح، عندما رفض الحصان دخول خشبة المسرح وكاد أن يتسبب في سقوطه، لكنه تمكن بفضل خبرته من السيطرة على الموقف واستكمال العرض دون أي إصابات.

مسلسل “ذئاب الجبل”

وتطرق أحمد ماهر إلى كواليس مسلسل "ذئاب الجبل"، موضحا أن مساحة دوره تقلصت بعد وفاة الفنان عبد الله غيث، إذ تم حذف عدد من مشاهده المهمة، من بينها مشهد قتل شخصية عبد الله غيث ومشهد مقتل مهجة، مؤكدا أن تلك الذكريات لا تزال مؤثرة بالنسبة إليه حتى اليوم.

أحمد ماهر أعمال أحمد ماهر الفنان أحمد ماهر أفلام أحمد ماهر تكريم أحمد ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

ذروة الصيف غدًا.. الأرصاد ترفع مستوى التحذير والحرارة تصل 44 درجة

تنسيق الجامعات

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء رسميًا للاستخدام المنزلي 2026.. إليك الأسعار الجديدة للشرائح

فاتورة الكهرباء

من 34 حتى 4800 جنيها.. احسب فاتورة كهرباء أغسطس بعد الزيادة

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. هل ترتفع شريحة العدادات الكودية

وزارة الكهرباء

ما عدا الشريحة الأولى.. زيادة أسعار الكهرباء في مصر 12%

غلق النوافذ في الليل

لماذا أمر الرسول بغلق الشبابيك في الليل وخاصة عند النوم؟.. لـ5 أسباب

فاتورة الكهرباء

بعد زيادة الفاتورة .. تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

ترشيحاتنا

الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر

خلفاً للدكتور سلامة داود.. الدكتور محمود صديق يبدأ مهام عمله قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأزهر مؤقتًا

امتحانات الدور الثاني

اليوم.. انطلاق امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية للدور الثاني

علي جمعة

علي جمعة: الإخلاص أن يخلص القلب لله وإن تعددت وجوه العمل

بالصور

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى صيفية منعشة بمذاق كريمي بدون فرن

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد