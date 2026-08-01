أحمد ماهر: تعلمت الفروسية على يد أحمد مظهر وقبلت ناصر 56 رغم ضعف الأجر

اطلق الفنان أحمد ماهر عددا من التصريحات النارية عن أبرز المحطات في مشواره الفني، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، عقب تكريمه في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

وأعرب أحمد ماهر عن سعادته بالتكريم، مشيرا إلى أنه جاء متأخرا، رغم ارتباطه بالمسرح منذ الهواية والدراسة وحتى الاحتراف، وقال مازحا: "إزاي المسرح ينساني؟"، مؤكدا أنه يحمل لقب "فارس المسرح العربي"، وقدم عديد من العروض التي تطلبت أداء مشاهد على ظهر الخيل فوق خشبة المسرح.

فيلم “ناصر 56”

وكشف ماهر عن كواليس مشاركته في فيلم "ناصر 56"، موضحا أنه وافق على الدور رغم ضعف الأجر، قائلا: "لما اتعرض عليا الدور قالوا لي الأجر ضعيف، وأنا من عشاق جمال عبد الناصر، ولولا عبد الناصر ما كانت أكاديمية الفنون التي صنعتني وصنعت جيلي، لذلك وقعت على الدور دون تردد".

وأشاد بالفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدا أنه قدم شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بذكاء شديد، معتبرا أن الفيلم يظل من أهم الأعمال التي يعتز بالمشاركة فيها طوال مسيرته الفنية.

وأوضح أحمد ماهر أنه من أبناء بولاق أبو العلا وليس من الصعيد، لافتا إلى أن إجادته للهجة الصعيدية جاءت بفضل دراسته الأكاديمية، حيث تعلم اللهجات والجمل التراثية القديمة، واستفاد منها في عدد من أعماله، من بينها مسرحية "صراخ الصمت".

أحمد مظهر

كما استعاد ذكرياته مع الفروسية، مشيرا إلى أنه بدأ تعلم ركوب الخيل مع انطلاق مشواره الفني، قبل أن تجمعه الصدفة بالفنان الراحل أحمد مظهر داخل أحد أندية الفروسية، ليتولى تدريبه بنفسه، مؤكدا أنه يعد نفسه من تلامذته، وأن تلك المهارة ساعدته في تجسيد العديد من الشخصيات التاريخية.

وروى موقفا صعبا تعرض له أثناء تقديم شخصية الزعيم أحمد عرابي على المسرح، عندما رفض الحصان دخول خشبة المسرح وكاد أن يتسبب في سقوطه، لكنه تمكن بفضل خبرته من السيطرة على الموقف واستكمال العرض دون أي إصابات.

مسلسل “ذئاب الجبل”

وتطرق أحمد ماهر إلى كواليس مسلسل "ذئاب الجبل"، موضحا أن مساحة دوره تقلصت بعد وفاة الفنان عبد الله غيث، إذ تم حذف عدد من مشاهده المهمة، من بينها مشهد قتل شخصية عبد الله غيث ومشهد مقتل مهجة، مؤكدا أن تلك الذكريات لا تزال مؤثرة بالنسبة إليه حتى اليوم.