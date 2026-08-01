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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة رفض سعيد صالح المشاركة فى ليالي الحلمية

سعيد صالح
سعيد صالح
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان الكوميدي سعيد صالح، والذي يعد واحد من اهم الفنانين الكوميدين في تاريخ الفن المصري . 

حصل الفنان سعيد صالح ‏على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة في عام 1960، واكتشفه حسن يوسف وقدمه إلى المسرح، وكانت من ‏أولى مسرحياته (هالو شلبي)، ثم قدم بعد ذلك واحدة من أشهر المسرحيات على الإطلاق وهي مدرسة المشاغبين.

أعمال سعيد صالح 

قدم الفنان سعيد صالح ما يقرب من 500 فيلم، وكان يعتبر نفسه أحد أكبر الممثلين الذين قدموا أعمالا سينمائية.

اشتهر سعيد صالح بالادوار المسرحية، والتي كان يفضلها علي الادوار الاخري سواء في التلفيزيون أو السينما.

رفض سعيد صالح ليالي الحلمية 

ومن شدة ارتباط سعيد صالح بالمسرح، اعتذر عن بطولة مسلسل ليالي الحلمية، بعد أن عرض عليه دور العمدة سليمان غانم، والذي قدمه فيما بعد الفنان الكبير صلاح السعدني.

حكاية السقوط فى بئر سبع

 ولم يكن سعيد صالح يرغب في تقديم مسلسل السقوط في بئر سبع ، واعتذر عنه في بداية الامر، إلا أن التليفزيون المصري كان لديه مديونية تجاه سعيد صالح فعرض عليه ان يقوم ببطولة المسلسل مقابل اسقاط المديونية، وهو ما جعله يوافق، ولكنه حذف جمل عديدة على لسان الشخصية أثناء التصوير . 

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