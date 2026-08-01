البحراوي وشيبة ورحمة محسن في أكبر حفلات الصيف بالمسرح الروماني.. صور

أحيا نجوم الغناء الشعبي أحمد شيبة ورضا البحراوي ورحمة محسن حفلا غنائيا ضخما في المسرح الروماني بالساحل الشمالي وسط حضور الالاف من محبيهم الذين توافدوا علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم كل منهما خلال الحفل الذي نظمه محمد منصور ورجل الأعمال سيد عيسي والمنتج مارسيل الزغبي باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا، واستمرت السهرة حتي الساعات الاولي من صباح اليوم التالي في ليلة استثنائية وحفل يعد الأكبر في الساحل الشمالي في صيف ٢٠٢٦.

حفلات المسرح الروماني

ويشهد 6 أغسطس حفلاً استثنائياً سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً، ليشكل مفاجأة سارة للجمهور ورواد الموسم الفني في الساحل الشمالي.

أما في 14 أغسطس، فيلتقي عشاق الطرب والرومانسية مع النجمة الذهبية نوال الزغبي وملك الرومانسية وائل جسار، في أمسية تجمع نجمين يتمتعان بجماهيرية واسعة وحضور راسخ لدى الجمهور المصري والعربي.

ويعود المسرح ليستقبل في 21 أغسطس النجم رامي عياش والنجمة روبي في حفل يجمع بين الأغنية العصرية والاستعراضات المميزة، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

ويُختتم الموسم في 28 أغسطس بحفل ضخم للنجم رامي صبري، ليكون مسك الختام لسلسلة من السهرات الفنية التي تعيد للمسرح الروماني مكانته كواحد من أبرز الوجهات الترفيهية والثقافية في المنطقة.