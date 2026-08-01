تركي آل الشيخ يشيد بألبوم كايروكي : غير مودي.. شباب موهوبين مش شبه حد

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، عن إعجابه الشديد بالألبوم الجديد لفرقة “كايروكي”، مؤكدًا أنه كان سببًا في تحسين حالته المزاجية خلال الأيام الماضية.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “أنا المود من كم يوم مش تمام مع جو المستشفيات والتحاليل، فعشان كدا حابب أشكرك الصديق العزيز أمير عيد اللي بعت لي الألبوم اللي نازل الأسبوع الجاي، هو عارف إني بحبهم، وفعلاً غير كتير من المود.”

وأضاف أن الألبوم نال إعجابه بشكل كبير، مشيدًا بموهبة أعضاء الفرقة، قائلًا: “الألبوم ده نار، والشباب دول فعلًا موهوبين ومش شبه حد.. برافو.”

واختتم رسالته بالإعلان عن دعمه الكامل للألبوم، مؤكدًا أنه سيكون الألبوم الذي سيستمع إليه خلال الفترة المقبلة، حيث قال: “ألبومي الفترة القادمة ولمدة طويلة.. مبروك يا شباب وتستاهلوا كل خير.. شكرًا أمير".