إيران تحذر : لدينا خطة لقصف البنى التحتية الحيوية للكيان الإسرائيلي

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني إيراني رفيع القول بأن طهران أعدت خطة واسعة للرد على أي حماقة محتملة من قبل الولايات المتحدة على حد وصفه.

وذكر المسؤول الإيراني :ما يتداوله الإعلام الأمريكي بشأن هجمات أمريكية "إسرائيلية" محتملة على بنى تحتية إيرانية نعده حماقة.

وأضاف : إيران أعدت خطة واسعة للرد تشمل البنى التحتية الحيوية للكيان الإسرائيلي وهي مستعدة لتنفيذها.

وختم : إيران أعدت خطة واسعة للرد تشمل أيضاً البنى التحتية للطاقة الأمريكية في المنطقة وهي مستعدة لتنفيذها.

فيما نشرت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني مجموعة من الأهداف والتي أكدت أنها تقع ضمن مرمى الصواريخ الإيرانية إذا تعرضت محطات الطاقة الإيرانية للاستهداف

وذكرت وكالة "فارس": من بين الأهداف حقول ومحطات نفط وغاز تديرها أمريكا في المنطقة وحقول ليفياتان وتامار للغاز في لإسرائيل

وشددت الوكالة الإيرانية على أمريكا تدرك جيدا أن أهم منشآت الطاقة في العالم تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية الدقيقة والمدمرة.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول أمريكي القول بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن ترامب لم يصدر أوامر نهائية بعد بتنفيذ هجمات على أهداف للطاقة في إيران.

فيما ذكرت سي إن إن نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن نطاق الهجمات والأهداف في إيران لم يتضح بعد وهناك إمكانية لإلغاء الضربات.