الحوثي يجبر 8 ناقلات نفط سعودية على التوجه نحو رأس الرجاء الصالح

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن إحكام الحظر البحري على السفن النفطية التابعة للمملكة العربية السعودية حيث أُجبرت ثماني ناقلات نفط سعودية على تغيير مسارها والتوجه نحو رأس الرجاء الصالح.

ووفق التصريحات الحوثية فإن ذلك يأتي في إطار تثبيت معادلة “الحصار بالحصار”.

وكانت مصادر إقليمية، نقلت عنها وكالة “رويترز” استنادًا إلى تقييمات سعودية وشركائها الإقليميين، أفادت بأن مليشيا الحوثي في اليمن نفذت الأسبوع المنصرم هجومًا على أهداف في السعودية انطلاقًا من الأراضي العراقية، وبالتنسيق مع ميليشيات موالية لإيران تنشط في العراق.

وبحسب المصادر، استهدفت الهجمات منشآت نفطية في المنطقة الشرقية من السعودية، التي تعد المركز الرئيسي لإنتاج النفط الخام في المملكة.وأضافت المصادر أن السعودية والولايات المتحدة نفذتا، ردًا على الهجمات، ضربات داخل العراق، أسفرت، وفق المعلومات الواردة، عن مقتل نحو 20 مستشارًا من الحرس الثوري الإيراني.

وتشير هذه المعطيات، في حال تأكدت، إلى اتساع نطاق المواجهة الإقليمية، مع انتقال العمليات المرتبطة بالحوثيين وحلفائهم إلى ساحات جديدة، وربطها بشكل مباشر بالمنشآت النفطية السعودية والأراضي العراقية.