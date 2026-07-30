الحوثيون ينفون مسؤوليتهم عن استهداف ميناء دمياط

نفت جماعة الحوثيين، الخميس، أي صلة لها بالهجوم الذي استهدف سفينتين داخل ميناء دمياط ، مؤكدة أن الأنباء التي تحدثت عن مسؤوليتها عن العملية لا أساس لها من الصحة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للجماعة عن مصدر في وزارة الخارجية التابعة لها قوله إن اليمن لم يستهدف أي سفينة داخل ميناء دمياط، مشددًا على أن موقف الجماعة “واضح ومعلن”.

وجاء هذا النفي بعد إعلان الحكومة المصرية أن نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق الذي اندلع في السفينتين داخل الميناء نجم عن طائرة مسيّرة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لتحديد جميع ملابسات الحادث والجهة المسؤولة عنه. كما أكدت القاهرة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات، وأن حركة الملاحة والعمل داخل ميناء دمياط عادت إلى طبيعتها، مع استمرار تشغيل الأرصفة والمحطات بصورة اعتيادية.

وكانت تقارير أمنية بحرية قد أشارت إلى أن طائرة مسيّرة أصابت ناقلة غاز داخل الميناء، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد إلى سفينة أخرى، وهو ما أثار مخاوف من اتساع نطاق التوتر في المنطقة. وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها رسميًا عن الهجوم، بينما تواصل السلطات المصرية تحقيقاتها للوصول إلى المسؤولين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي وتأمين المنشآت الحيوية.



