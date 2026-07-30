السيطرة على حريق شب فى مخزن أدوات كهربائية بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق نشب بمخزن أدوات كهربائية، بقرية البقاشين التابعة لمركز كفر شكر، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن أدوات كهربائية بقرية البقاشين دائرة مركز شرطة كفر شكر.



انتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجري الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بمخزن أدوات كهربائية بالدور الأول لعقار بقرية البقاشين دائرة مركز شرطة كفر شكر، علي مساحة 300 متر.



وتمت السيطرة على الحريق دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.