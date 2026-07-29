محافظ القليوبية يهنئ هاتفيًا أوائل الجمهورية بالشعبة الأدبية من أبناء المحافظة

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اتصالين هاتفيين لتهنئة أوائل الثانوية العامة بالشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، وذلك عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، معربًا عن خالص تهانيه للطالبتين ولأسرتيهما، ومتمنيًا لهما دوام التفوق والنجاح في مسيرتهما التعليمية.



وهنأ المحافظ الطالبة روان إيهاب أحمد عبد الحليم، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية، وهي طالبة بمدرسة حسن أبو بكر الرسمية المتميزة للغات بمدينة القناطر الخيرية، مشيدًا بما حققته من إنجاز يعكس تميز أبناء محافظة القليوبية وقدرتهم على تحقيق أعلى المراكز على مستوى الجمهورية.

كما أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا لتهنئة الطالبة شروق شفيق محمد هلال، الحاصلة على المركز السابع على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية، وهي طالبة بمدرسة الشهيد محمد كريم الثانوية المشتركة بمركز كفر شكر، مؤكدًا أن تفوقها يمثل نموذجًا مشرفًا يُضاف إلى سجل الإنجازات التعليمية للمحافظة.

وخلال الاتصالين، أعرب محافظ القليوبية عن بالغ فخره واعتزازه بما حققته الطالبتان، مؤكدًا أن هذا التفوق هو ثمرة الاجتهاد والمثابرة، ويعكس الدور الكبير الذي تقوم به الأسرة والمعلمون في دعم الطلاب وتحفيزهم على التميز.

كما وعد المحافظ الطالبتين بتكريمهما خلال الاحتفالية الرسمية التي تنظمها محافظة القليوبية لتكريم أوائل الشهادات العامة على مستوى المحافظة، تقديرًا لما حققتاه من إنجاز مشرف، وتشجيعًا لهما على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق.

واختتم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح تهنئته، مؤكدًا أن محافظة القليوبية ستظل داعمة لأبنائها المتفوقين، وأن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان يمثل أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة، متمنيًا للطالبتين ولجميع أبناء المحافظة دوام النجاح والتوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات.