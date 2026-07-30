الوزراء يوافق على إقامة معرض دولي بعنوان "مدن مصر الغارقة – إيزيس"

وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض دولي بعنوان "مدن مصر الغارقة – إيزيس" بمتحف "فيلد" بمدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 20 فبراير 2027 حتى 19 سبتمبر 2027، بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن، وذلك بعدد 275 قطعة أثرية مشاركة في المعرض.

كما وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "ألكازار" الإماراتية، وذلك للطاقة المنتجة من مشروع الشركة الإماراتية المقرر إقامته بالزعفرانة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 407 ميجاوات بنظام الـBOO.

كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع شركة "ألكازار" الإماراتية، وذلك وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023.

ووافق مجلس الوزراء على الإذن لهيئة الاسعاف المصرية بالتعاقد مع شركة "تكنوويف" الوكيل الحصري، للقيام بتنفيذ الصيانة الدورية والاصلاحات واستبدال قطع الغيار الخاصة بالصندوق الخلفي وما يحتويه من تجهيزات فنية وطبية.