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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأسنان تبحث مع المجلس الأعلى للجامعات مستقبل خريجي المهنة وضوابط القيد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الديب أبوعلي

عقد الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، اليوم الخميس، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد أيوب والدكتور حسام الملاح، ممثلي لجنة قطاع طب الأسنان، لبحث مستقبل المهنة وآليات تنظيم أعداد الخريجين والقيد بالنقابة.

وشهد الاجتماع استعراض دراسة شاملة حول أعداد أطباء الأسنان الممارسين حالياً، إلى جانب حصر أعداد الطلاب المقيدين بكليات طب الأسنان الحكومية والخاصة والأهلية، بهدف الوقوف على واقع المهنة ومتطلبات سوق العمل.

وأكدت النقابة ولجنة قطاع طب الأسنان ضرورة تخفيض أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان لدى الجهات المعنية، إلى جانب وقف إصدار تراخيص إنشاء كليات جديدة أو فتح برامج جديدة لطب الأسنان، للحد من الفائض المتزايد في أعداد الخريجين.

زيادة أعداد خريجي طب الأسنان 

كما ناقش الاجتماع مقترح تحويل بعض كليات طب الأسنان القائمة إلى مؤسسات تقتصر على برامج الدراسات العليا والبحث العلمي، دون قبول طلاب بمرحلة البكالوريوس، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الحلول البديلة، من بينها دراسة إمكانية تحويل جزء من طلاب كليات طب الأسنان إلى كليات الطب البشري، وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك، فضلاً عن مراجعة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين لطب الأسنان بالخارج، ووضع ضوابط حاكمة لمعادلة شهاداتهم وقيدهم بالنقابة مستقبلاً، بما يضمن جودة الممارسة المهنية والحفاظ على مستوى المهنة.

وأكدت نقابة أطباء الأسنان ولجنة قطاع طب الأسنان استمرار التنسيق والعمل المشترك مع المجلس الأعلى للجامعات، تمهيداً لاتخاذ خطوات تنفيذية جادة تستهدف تنظيم المهنة، والحفاظ على جودة التعليم، وتوفير بيئة عمل أفضل لخريجي طب الأسنان.

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