سفير مصر بإيطاليا : اللحظة الدولية الراهنة فرصة تاريخية لتحقيق حل الدولتين

أكد السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا ورئيس الوفد المصري المشارك في المؤتمر الدولي لتحالف حل الدولتين المنعقد في روما، أن اللحظة الدولية الراهنة، وما تشهده من تعاطف واسع مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، تمثل فرصة تاريخية للوصول إلى حل الدولتين.

وأوضح راضي، خلال كلمة مصر أمام المؤتمر، أن على المجتمع الدولي والقوى الكبرى الفاعلة إدراك أهمية هذه اللحظة وقيمة الفرصة التي جاءت نتيجة ثمن باهظ جدًا تحمّلته أجيال من الشعب الفلسطيني على مدار ثمانية عقود، ليبلغ ذروته في حرب غزة الأخيرة التي دمرت القطاع وأزهقت عشرات الآلاف من أرواح الأبرياء.

وشدد على أن مصر ترفض، من حيث المبدأ، رفضًا قاطعًا أي شكل أو نوع من تهجير الفلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلة، تحت أي ذريعة أو مبرر أو مسوغ.

وأشار إلى أن مصر، منذ السابع من أكتوبر 2023، أطلقت واستمرت في تشغيل ممر إنساني، تم من خلاله إدخال نحو مليون طن من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية ومواد الإغاثة، مؤكداً أن الوضع الإنساني لا يزال بالغ الخطورة، خاصة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن مصر، فيما يتعلق بالاستجابة الطبية، أجلت أكثر من 150 ألف فلسطيني من غزة ممن يحتاجون إلى رعاية طبية، برفقة ذويهم، إلى المستشفيات المصرية والمستشفيات الميدانية المؤقتة.

وتابع أنه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ساعدت مصر في تجنب خطر المجاعة الحادة خلال عام 2025، وأسهمت في توفير المساعدات الغذائية لنحو 1.6 مليون فلسطيني، من بينهم نحو 400 ألف من الفئات الأكثر ضعفًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لتحالف حل الدولتين، الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة وزراء خارجية كل من إيطاليا والمملكة العربية السعودية وفلسطين، إلى جانب جامعة الدول العربية والدول الأعضاء.

ويأتي المؤتمر في إطار أعمال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تأسس عام 2024 بمبادرة من المملكة العربية السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي، وتضم عضويته عددًا من الدول العربية، في مقدمتها مصر والأردن. وترتكز أعمال التحالف على تحديد المبادئ والمقترحات الخاصة بتنفيذ حل الدولتين، والتي جُمعت في "إعلان نيويورك"، الوثيقة الختامية لمؤتمر التسوية السلمية لقضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين.

واضطلعت إيطاليا بدور ريادي في المؤتمر وفي المفاوضات المتعلقة بالإعلان، بصفتها رئيسًا لفريق العمل المعني بالأمن، ومن المقرر طرح نتائج مؤتمر روما على الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر المقبل بمدينة نيويورك.