تراجع الأرباح يُلقي بظلاله على "بي إم دبليو" إثر أزمة المبيعات في السوق الصيني

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تلقت مجموعة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة ضربة قوية في نتائجها المالية الأخيرة، جراء تراجع حاد في مبيعاتها داخل السوق الصيني، الذي يُعد أكبر وأهم أسواقها العالمية.

وجاء هذا التراجع نتيجة المنافسة الشرسة والتحول السريع للمستهلكين في الصين نحو السيارات الكهربائية المحلية مثل "بي واي دي" (BYD) و"شياومي"، إضافة إلى حرب الأسعار المحتدمة التي نهكت هامش أرباح الشركات الأجنبية.

و انخفض الصافي الربحي للمجموعة بنسبة 35% ليصل إلى 1.2 مليار يورو وسط تراجع هامش التشغيل في قطاع السيارات إلى 2.3%.

وسجلت تسليمات السيارات في السوق الصيني تراجعاً حاداً تجاوز 30%، وهو ما أبطل أثر النمو المعتدل الذي حققته الشركة في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

و أعلنت الشركة عن خطط لإلغاء نحو 8,000 وظيفة بحلول نهاية عام 2027 كجزء من برنامج تقليص التكاليف وتخفيض النفقات التشغيلية.

ويعكس هذا التراجع تحدياً هيكلياً واسع النطاق يواجه كبار صناع السيارات الألمان، الذين باتوا يخسرون هيمنتهم التاريخية في السوق الصيني لصالح المنافسين المحليين للأجهزة والتقنيات الكهربائية.