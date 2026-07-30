سيدة الإسماعيلية تعلن انتهاء أزمتها بعد الفيديو المثير

أعلنت سيدة الإسماعيلية، صاحبة الواقعة التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، انتهاء أزمتها مع زوجها، بعدما كشفت عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك” عن وقوع الطلاق شفهيًا.

وكتبت السيدة في منشورها: “تم الطلاق شفهيًا، يوم 27/7، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات وقوعه.”

وجاء إعلان الطلاق بعد أيام من تصاعد الأزمة التي بدأت بمنطقة جناين الملاحة بمحافظة الإسماعيلية، حيث أكدت الزوجة أنها ظلت تبحث عن زوجها لمدة أربع ساعات، قبل أن تعثر عليه فجرًا، لتنشب بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة.

وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تحرير محاضر متبادلة بين أطراف الأزمة، وتحول القضية إلى حديث الرأي العام.

وخلال سير التحقيقات، انهارت الزوجة بالبكاء أمام جهات التحقيق، مؤكدة أنها لم تكن تتمنى أن تصل الخلافات إلى هذا الحد، فيما تدخل المجلس القومي للمرأة وأوفد محاميًا لتقديم الدعم القانوني لها.

وشهدت القضية تطورًا لافتًا بعدما ألقى الزوج يمين الطلاق على زوجته داخل قسم الشرطة، لتنتهي بذلك واحدة من أكثر الوقائع تداولًا خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الطلاق رسميًا