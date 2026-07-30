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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"التعاون الخليجي" يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والأردن

"التعاون الخليجي"
"التعاون الخليجي"
أ ش أ

 أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما.​

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون، اليوم الخميس، أدان فيه "البديوي" بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت.

وشدد الأمين العام، في البيان، على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

الأمين العام مجلس التعاون ودولة الكويت المملكة الأردنية

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