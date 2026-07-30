بعد طلاقها.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

لفتت الفنانة السورية نسرين طافش أنظار متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خضعت لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بإطلالة أنثوية ناعمة، اختارت فيها فستانًا باللون الوردي مع مكياج بسيط مستوحى من أجواء شخصية «باربي»، لتتصدر صورها اهتمام جمهورها خلال الساعات الأخيرة.

وجاءت جلسة التصوير بعد فترة من الجدل الذي صاحب الحياة الشخصية لـ نسرين طافش، خاصة عقب إعلان انفصالها وطلاقها، إلا أنها اختارت الظهور بإطلالة تحمل طابعًا مختلفًا، اعتمدت فيها على الألوان الهادئة والتفاصيل البسيطة، بعيدًا عن المبالغة في المكياج أو الإكسسوارات.

نسرين طافش بإطلالة وردية لافتة

ظهرت نسرين طافش خلال جلسة التصوير بفستان باللون الوردي، وهو اللون الذي ارتبط بصورة كبيرة بالإطلالات الأنثوية المستوحاة من عالم «باربي»، ما منح ظهورها طابعًا مرحًا وناعمًا في الوقت نفسه.

وحرصت الفنانة على تنسيق إطلالتها بطريقة تحافظ على بساطة المظهر، مع الاعتماد على تفاصيل تضيف لمسة من الأناقة دون أن تطغى على التصميم الأساسي للفستان.

واعتمدت نسرين خلال جلسة التصوير على مكياج هادئ وطبيعي نسبيًا، مع التركيز على إبراز ملامح وجهها بصورة ناعمة، وهو ما جعل إطلالتها أقرب إلى الأسلوب الجمالي المستوحى من شخصية «باربي» الشهيرة.

مكياج بسيط يبرز ملامح نسرين طافش

اختارت الفنانة السورية الظهور بمكياج بسيط، اعتمد على الألوان الهادئة مع إبراز العينين والشفاه بطريقة ناعمة، لتمنح إطلالتها مظهرًا شبابيًا يتناسب مع أجواء جلسة التصوير.

كما جاء تصفيف شعرها متناسقًا مع الإطلالة، في محاولة للحفاظ على الطابع البسيط والأنثوي الذي اعتمدت عليه في ظهورها الجديد.

وتفاعل عدد كبير من متابعي نسرين طافش مع صور الجلسة، وانهالت التعليقات التي أشادت بجمالها واختيارها للإطلالة، فيما رأى البعض أن ظهورها باللون الوردي منحها مظهرًا قريبًا من أجواء «باربي».

جلسة التصوير تأتي بعد طلاقها

وجاءت جلسة التصوير الجديدة لنسرين طافش بعد مرورها بتجربة شخصية شغلت اهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية، عقب انفصالها

تواصل نسرين حضورها على الساحة الفنية ، كما تحرص من وقت إلى آخر على مشاركة جمهورها جانبًا من إطلالاتها وصورها، وهو ما يجعلها دائمًا محط اهتمام متابعي الموضة والجمال.