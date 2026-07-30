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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: القرآن سر نجاح المتفوقين.. ولا تجعلوا نتيجة الثانوية نهاية العالم

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد شحتة

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة والأزهرية بعد ظهور النتائج، داعيًا إلى شكر الله على النجاح والتفوق، والتعامل مع من لم يوفقوا بالرحمة والاحتواء وعدم تحويل النتيجة إلى أزمة تهدم مستقبل الأبناء.

وقال الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، إن الطلاب الذين حققوا التفوق يستحقون التهنئة والدعاء، قائلًا: "بورك فيكم وغفر لكم وهديتم وكفيتم ووقيتم، وجزى الله والديكم خير الجزاء"، مؤكدًا أن نجاح الأبناء ثمرة من ثمار البر والطاعة والاجتهاد.

المتفوقين من حفظة القرآن الكريم

وأشار إلى أنه لاحظ أمرًا يدعو إلى التأمل، وهو أن نسبة كبيرة من المتفوقين في الثانوية العامة والأزهرية من حفظة القرآن الكريم، موضحًا أن القرآن الكريم له أثر كبير في انشراح الصدر وارتقاء النفس والعقل وزيادة القدرة على الحفظ والتركيز.

وأضاف: "القرآن الكريم هو سر المعادلة، هو مفتاح الخير، وسبب الفلاح والنجاح، وزيادة الوعي، وحصن للأبناء من الانحراف والمعاصي، وينظم لهم أوقاتهم ويحفظ حياتهم ويهذب نفوسهم".

واستشهد الشيخ خالد الجندي بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾، مؤكدًا أن القرآن الكريم يحمل الخير والرحمة والهداية للإنسان في حياته.

وفي رسالته للطلاب الذين لم يحققوا النتائج التي كانوا يتمنونها، قال الشيخ خالد الجندي: "يا أولادي الأعزاء، هذه ليست نهاية العالم، أنتم لكم علاقة بالله سبحانه وتعالى، فلا تخسروا الدنيا والآخرة بسبب لحظة إحباط".

وحذر من خطورة اليأس والقنوط، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب قد يتصرفون تصرفات مؤلمة بسبب شعورهم بالفشل، مؤكدًا أن الإنسان لا يجوز أن يغلق أبواب الأمل أمام نفسه، لأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾، وقال سبحانه: ﴿إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾.

وأوضح أن القرآن الكريم يعلّم الإنسان أن الابتلاءات ليست نهاية الطريق، مستشهدًا بقوله تعالى بعد أحداث غزوة أحد: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾، مؤكدًا أن الأيام تتغير وأن التعثر في مرحلة لا يعني الفشل في الحياة.

وطالب أولياء الأمور بأن يحتضنوا أبناءهم ويلتمسوا لهم العذر، قائلًا إن المؤمن دائمًا يلتمس العذر، وأن الأبناء في هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى الدعم لا إلى القسوة واللوم.

وتابع أن طلاب الثانوية العامة مروا بظروف وضغوط كبيرة، موضحًا أن الإنسان يجب أن يراعي طبيعة أعمارهم، مشيرًا إلى أن الأحداث المحيطة بهم مثل البطولات الرياضية والمباريات العالمية قد أثرت على وقت وتركيز كثير من الطلاب، مؤكدًا أنه لا يلوم أحدًا وإنما يدعو إلى الفهم والرفق والتقدير.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن الفرق بين من نجح ومن لم يوفق ليس نهاية الحياة، وأن النجاح الحقيقي هو القدرة على الاستمرار، والتعلم من التجربة، والثقة في رحمة الله وتدبيره.

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